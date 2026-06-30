Трамп просчитался 30.06.2026, 2:29

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Политика США заставила Украину стать мировым лидером в сфере обороны.

Победа Дональда Трампа на выборах в США сначала вызвала волну эйфории среди российских радикалов, которые ожидали, что полное прекращение американской поддержки позволит Москве окончательно уничтожить украинскую государственность.

Новая администрация Белого дома действительно заблокировала финансовую и военную помощь Киеву, сопроводив это жестким политическим давлением. Однако, как отмечает аналитик издания The American Prospect Райан Купер, вместо неизбежной капитуляции мир стал свидетелем уникального явления: Украина перехватила инициативу.

Благодаря мобилизации европейских партнеров, радикальному реформированию армии и беспрецедентному скачку собственного военно-промышленного комплекса Киев не просто выстоял, но и начал наносить РФ системные стратегические поражения.

Одним из ключевых факторов украинского успеха стал отказ от ограничений на применение оружия. Главное преимущество украинских дальнобойных ракет и беспилотников заключается не только в их низкой стоимости, но и в полном отсутствии каких-либо политических ограничений в отношении географии их применения.

Ярким примером отечественного прорыва стала крылатая ракета «Фламинго» с дальностью полета до 3000 километров. При себестоимости менее 1 миллиона долларов она демонстрирует удивительную эффективность по сравнению с американскими аналогами вроде Tomahawk, которая стоит 2,5 миллиона долларов при меньшей дальности (2500 км).

Параллельно Украина закрепила за собой статус абсолютного мирового лидера в сфере беспилотных технологий. На сегодняшний день 95% используемых дронов производятся внутри страны. Объемы производства настолько масштабны, что позволяют покрывать колоссальные ежемесячные потребности фронта и даже частично экспортировать продукцию. Ведущие государства мира, включая Соединённые Штаты, в настоящее время вынуждены обращаться к Киеву, перенимая опыт и закупая готовые технологические решения.

Война на изнурение: удары вглубь РФ и паралич логистики<>/B

Воздушная кампания ВСУ перешла на новый качественный уровень, сместив акцент на уничтожение стратегической инфраструктуры в глубоком тылу врага. Успешное применение ракет «Фламинго» по объектам в Чебоксарах (965 км от границы) и атаки на нефтеперерабатывающие заводы в окрестностях Москвы продемонстрировали беспомощность российской ПВО. Последний массированный удар дронов, состоявшийся 26 июня, охватил территорию от российской столицы до оккупированного Крыма, где из-за критического дефицита топлива захватчики были вынуждены объявить чрезвычайное положение. Разгром российской нефтяной отрасли лишил Кремль возможности получить сверхприбыли от мирового скачка цен на энергоносители, спровоцированного конфликтом США с Ираном.

Более того, украинские спецслужбы проводят беспрецедентные по своей дерзости операции. Купер напоминает о ликвидации стратегических бомбардировщиков РФ прямо на авиабазах в тысячах миль от линии фронта, куда взрывные дроны были доставлены в обычных деревянных ящиках с помощью ничего не подозревающих гражданских российских логистов.

Системный раскол: внутреннее состояние армий и институтов

Преодолев прошлогодний кризис, связанный с нехваткой пехоты и невозможностью ротаций, ВСУ оптимизировали структуру командования и систему подготовки. Доминирование в воздухе за счет БПЛА позволило обеспечить регулярный отдых личного состава. Экономическая стабильность страны поддерживается благодаря сверхусилиям на местах и финансовым вливаниям со стороны ЕС и Великобритании.

Российская армия столкнулась с морально-психическим развалом. Несмотря на ежемесячный приток 30 тысяч новобранцев, огромные потери (по оценкам НАТО, общие потери РФ достигли 1,5 миллиона человек, из которых треть – безвозвратные) нивелируют любой эффект мобилизации. Кроме того, войска разъедает системная коррупция. Офицеры высшего звена полностью утратили реальный контроль над полем боя, поскольку подразделения массово подкупают командиров, чтобы не идти в самоубийственные атаки, или фальсифицируют отчеты о занятых позициях.

Экономический перегрев и исторические параллели для Путина

В настоящее время российская финансовая система начинает распадаться по швам. Тотальная милитаризация и утечка трудоспособного населения привели к самому острому дефициту рабочей силы в истории РФ. Огромные государственные расходы идут не на создание нового, а на банальный ремонт остатков советской техники времён Холодной войны, которые уже почти изношены. Экономика катастрофически перегрета, а инфляционные процессы сдерживаются лишь жесткой процентной ставкой на уровне 14,25%.

Осторожная и дозированная политика администрации Джо Байдена по предоставлению оружия в 2023 году была ошибочной. Если бы Киев вовремя получил полный арсенал дальнобойных систем ATACMS, войну можно было бы завершить гораздо раньше.

Сегодня Владимир Путин стоит перед дилеммой: объявление всеобщей мобилизации окончательно разрушит внутренний социальный договор и добьет экономику. Российский диктатор часто апеллирует к истории, но ему стоит вспомнить судьбу царя Николая II, который также втянул империю в бессмысленную и кровавую войну, закончившуюся крахом самодержавия. Если Путин не начнет искать мир, он рискует повторить этот финал, заключает аналитик.

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