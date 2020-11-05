В Польше более 27 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки 5.11.2020, 14:21

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Фото: PAP

Новый антирекорд.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на Минздрав Польши, за последние сутки в стране выявлено более 27 000 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд с начала эпидемии.

Всего с начала эпидемии COVID-19 обнаружен у 466 679 человек.

За последние сутки в Польше умерли 367 пациентов с COVID-19. Общее число жертв эпидемии — 6842 человека.

Стоит отметить, что за последние сутки выздоровели 8721 человек. Количество выздоровевших выросло до 177 681 человека.

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