В Польше более 27 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
Фото: PAP
Новый антирекорд.
Как сообщает
Charter97.org со ссылкой на Минздрав Польши, за последние сутки в стране выявлено более 27 000 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд с начала эпидемии.
Всего с начала эпидемии COVID-19 обнаружен у 466 679 человек.
За последние сутки в Польше умерли 367 пациентов с COVID-19. Общее число жертв эпидемии — 6842 человека.
Стоит отметить, что за последние сутки выздоровели 8721 человек. Количество выздоровевших выросло до 177 681 человека.
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