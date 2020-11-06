В знак протеста уволился преподаватель БГУ Александр Лозовский 1 6.11.2020, 16:45

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Он заявил, что нормальный учебный процесс в вузе теперь невозможен.

В знак протеста против давления на студентов и педагогов Белорусский государственный университет уволился старший преподаватель Факультета философии и социальных наук Александр Лозовский, пишет Telegram-канал ФФСН бастуе!

Он прокомментировал свое решение так:

"Во-первых, из диалогов с администрацией ФФСН у меня сложилось стойкое впечатление, что мной пытаются манипулировать намеками о потере рабочего места и потенциальных проблемах с защитой диссертации. Это, разумеется, мое личное впечатление (или, наверное, я что-то не так расслышал?), однако я лишил администрацию этой возможности.

Во-вторых, в таких условиях, как сейчас, технически невозможно поддерживать адекватный образовательный процесс и готовить специалистов. Спросите любого студента, что занимает его мысли, пока он сидит на занятии, а потом навестите молчаливого коллегу-преподавателя и послушайте, как и о чем он будет говорить, мрачно попивая чай с вами на кухне".

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