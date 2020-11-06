На фоне вспышки коронавируса Румыния вводит комендантский час и закрывает школы

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на румынские СМИ, Румыния с понедельника, 9 ноября, вводит общенациональный ночной комендантский час и закрывает все школы. Новые ограничения вводятся на фоне рекордных показателей по заражению коронавирусом.
Новые карантинные ограничения вводятся по меньшей мере на 30 дней. Они предусматривают закрытие магазинов после 21:00 и комендантский час с 23:00 до 5.00.
На время действия карантина вводится обязательное ношение защитных масок на улице по всей Румынии.
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