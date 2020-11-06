Байден лидирует во всех четырех ключевых штатах 15 6.11.2020, 20:03

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Фото: facebook.com

Кандидат в президенты США от демократов может получить 306 голосов коллегии выборщиков.

В США после подсчета голосов в Пенсильвании, в одном из штатов, которые решают судьбу президентства, по числу голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден, сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на данные CNN.

В Джорджии Байден лидирует с отрывом в 1097 голосов, еще вчера он уступал кандидату от республиканцев Дональду Трампу. В штате уже заявили о том, что будет пересчет голосов, так как разница между кандидатами слишком мала.

В Аризоне тоже лидирует Байден, Трамп отстает на 47052 голоса.

В Неваде разрыв составляет 11438 голосов, он немного вырос в пользу Байдена.

В Пенсильвании Байден вырвался вперед, опередив Трампа на 5587 голосов.

Отметим, что Байдену достаточно выиграть Неваду и Аризону без Пенсильвании.

Следует отметить, что штат Пенсильвания дает 20 голосов в коллегию выборщиков. С голосами Пенсильвании и Джорджии Байден претендует на 306 голосов выборщиков.

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