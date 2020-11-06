Белорусы теряют доверие к банкам 6.11.2020, 20:55

Объем новых валютных депозитов физлиц упал до минимума за 12 лет.

Политический кризис, грозящий перерасти в масштабный финансово-экономический, существенно повлиял на отношение белорусов к использованию банковских депозитов для хранения и приращения своих сбережений: из-за падения доверия к банковской системе страны сильно упали не только объем срочных вкладов, но и средний срок новых депозитов, пишет infobank.by.

Но особенно заметно кризис сказался на динамике новых депозитов физических лиц в иностранной валюте. Ведь, в отличие от белорусского рубля, который можно в крайнем случае, напечатать, тем самым не допустить дефолта по обязательствам в национальной валюте перед вкладчиками, иностранную валюту можно только заработать или одолжить.

Все годы главные действия существующей в Беларуси власти во внешнем секторе заключались в потугах занять денег извне, что, в целом, удавалось, результатом чего стал рекордный валовый и государственный внешний долг страны. Но теперь, из-за резкого ухудшения внешнеполитической ситуации, внешнее заимствование для Беларуси сильно затруднено.

Единственной возможностью осуществить приток иностранной валюты в банковскую систему стала поддержка белорусских дочерних банков материнскими зарубежными банками. А в целом для страны – в очередной раз одолжить у России. Ранее же одолженная иностранная валюта пошла на кредитование белорусских предприятий и выведена из страны за импортом.

За три месяца, с июля по сентябрь, объем ликвидных валютных запасов в банковской системе, включая все золотовалютные резервы страны, сократился почти на $2 млрд, составив на начало октября не более $9 млрд.

А только внутренних валютных обязательств у банковской системы (а это – валютные депозиты физических и юридических лиц, депозиты в драгметаллах и ценные бумаги в иностранной валюте) на эту же дату составляют $11,57 млрд, в том числе $6,01 млрд вкладов населения.

Задолженность же перед банками отечественных предприятий по выданным им кредитам в иностранной валюте составляет $10,4 млрд. Понятно, что в условиях отсутствия внешней подпитки как раз проценты по кредитам и их погашение становится основным источником валюты для банков.

Но учитывая сегодняшнее финансовое положение в экономике, рассчитывать на эти деньги не стоит: в большинстве случаев валютным заемщикам требуется перекредитование, так что больших денег от них ожидать не стоит.

Раньше еще одним источников валютных активов банковской системы были приток денег населения на валютные депозиты. Он составлял обычно $400-600 млн долларов в месяц, а, бывало, что превышал и $1 млрд. Эти деньги были очень хорошей валютной подпиткой для банковской системы. Доверие людей к банковской системе было на высочайшем уровне.

Но теперь все изменилось. Риск банковского кризиса в опасениях белорусов за свои сбережения сейчас высок как никогда, и доверие к банковской системе пошатнулось. Результат не заставил себя ждать: в августе и сентябре объем новых депозитов физических лиц в иностранной валюте сократился до минимальных значений за 12 лет.

В августе всех (переводных и срочных) новых валютных депозитов открыто на $367 млн, в сентябре – на $361 млн. Хотя еще в июле – на $487 млн. Кроме того, в структуре новых срочных вкладов упал удельный вес безотзывных и вырос у отзывных.

При этом следует учитывать, что Нацбанк под новыми депозитами подразумевает как вклады на вновь открытые депозиты (новый договор банковского вклада), так и перезаключенные по условиям действующего договора (в том числе продленные автоматически), пополнение депозитов, а также капитализация начисленных процентов.

А ведь в предыдущие кризисы, тоже сопровождавшиеся девальвацией BYN-рубля (2011 и 2015 гг.), наоборот, объем новых депозитов физлиц только увеличивался, достигая огромных сумм – более $1 млрд за месяц. Значит, доверие к банковской системе тогда было намного выше, чем сейчас.

фото: infobank.by

Не помог и рост в последнее время процентных ставок по срочным валютным вкладам – все равно они сейчас мизерные в сравнении с теми, что были раньше: по всем срочным вкладам средняя ставка в сентябре составила 0,96% годовых.

фото: infobank.by

В итоге сумма остатков средств населения на депозитах физических лиц в иностранной валюте в конце сентября снизилась до 8-летнего минимума. А за последние 5 лет остатки сократились более чем на $2,3 млрд.

фото: infobank.by

Это значит, что одновременно с падением объема поступлений новых денег на валютные депозиты, нарастает еще гораздо больший по сумме валовый вынос денег из них. Очевидно, что эти тенденции продолжатся и в ближайшее время, даже если не такими, как в августе-сентябре, темпами.

И это означает, что нагрузка на банки будет расти, ведь нужно выполнять свои обязательства по возврату валютных вкладов при уменьшении подпитки системы валютой уже не только внешними, но уже и внутренними источниками – населением.

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