В предстоящие выходные будет тепло 6.11.2020, 21:05

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Подробный прогноз синоптиков.

Теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы, еще позволят нам в предстоящие выходные насладиться теплой погодой. А вот уже на следующей неделе похолодает. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В выходные на значительной части территории Беларуси обойдется без осадков, но будет пасмурно. В отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку в воскресенье порывистый.

7 ноября, в субботу, температура воздуха минимальная ночью +3…9°С, максимальная днем +8…13°С.

8 ноября, в воскресенье, ночью +2…8°С, в середине дня +6…12°С. Такой температурный режим соответствует середине октября.

А вот на следующей неделе ситуация в атмосфере начнет меняться благодаря холодному скандинавскому антициклону, который держит путь на нашу страну. Температура с каждым днем будет понижаться и постепенно приблизится к привычным показателям ноября.

9 ноября, в понедельник, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6°С, при прояснениях по северо-востоку страны −1…3°С, максимальная днем от +2°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу.

10 ноября, во вторник, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +3…9°С.

11−12 ноября, в среду и четверг — переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…+3°С, при прояснениях до -6°С, максимальная днем +2…9°С.

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