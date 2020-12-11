Белорусские парадоксы: валюты на рынке слишком много, а рубль дешевеет 10 Владимир Тарасов, «Белрынок»

11.12.2020, 8:38

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В рубль верит только один из шести жителей нашей страны.

В ноябре Национальный банк РБ снова покупал валюту на внутреннем рынке, то есть ее предложение превышало спрос, однако белорусский рубль не укрепился, а ослабел – на 0,6% по отношению к корзине валют из доллара, евро и российского рубля.

О приобретении валюты сообщил сам Нацбанк, комментируя изменение величины золотовалютных резервов в ноябре. Оказалось, что в ноябре правительством было исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 388 млн. долларов, а международные резервные активы сократились на 109,2 млн. долларов – до 7,38 млрд. долларов.

При этом уменьшение резервов объясняется снижением цен на золото на мировом рынке, в связи с чем стоимость монетарного золота в наших резервах упала на 146,3 млн. долларов и составила на 1 декабря 2,84 млрд. долларов. То есть, если бы золото не подешевело, резервы Беларуси даже выросли бы.

Валюту продают предприятия

При этом валюту на внутреннем рынке продавали, в основном, белорусские предприятия. Они реализовали ее в ноябре на 171,1 млн. долларов, что довольно много, хотя и не так как в октябре (231,1 млн. долларов). Они потихоньку распродают ту валюту, которую приобрели в марте и августе во время ажиотажного спроса. Правда, в целом продажа валюты предприятиями обусловлена сокращением объемов покупки валюты по сравнению с ноябрем прошлого года на 174,2 млн. долларов – до 1,656 млрд. долларов.

Субъекты хозяйствования – нерезиденты РБ в ноябре продали валюты в чистом выражении на 62,7 млн. долларов. Они стабильно реализуют ее. Кроме того, банки-резиденты, Банк развития РБ, а также небанковские кредитно-финансовые организации, продали валюты на 14,2 млн. долларов.

Чистыми покупателями валюты в ноябре были только физические лица, которые закупили 98,9 млн. долларов. В октябре они приобрели в чистом выражении 89,4 млн. долларов. Таким образом, можно говорить о стабилизации рынка сделок с валютой, совершаемых населением. Правда, в ноябре прошлого года население продало валюты в чистом выражении на 2,5 млн. долларов, то есть за год ситуация значительно ухудшилась.

При этом спрос на валюту со стороны населения в ноябре текущего года превысил спрос за ноябрь прошлого года всего на 14,1 млн. долларов и составил 801,2 млн. долларов. В то же время, предложение валюты сократилось на 87,3 млн. долларов – до 702,3 млн. долларов. То есть, чистая покупка валюты физическими лицами сейчас объясняется снижением ее предложения. А это означает, что причиной этого стало, скорее всего, сокращение валютных доходов физических лиц, а не обеспокоенность жителей страны перспективой девальвации рубля.

Таким образом, в сумме предложение валюты на внутреннем рынке РБ в ноябре превысило спрос на 149,1 млн. долларов. Ее, по-видимому, и скупил Нацбанк. Тем самым он искусственно снизил курс белорусского рубля. Если бы он предоставил рынку определять курс, то рубль должен был укрепиться, то есть иностранные валюты подешевели бы. Насколько, сложно сказать, но речь может идти о заметной величине в несколько процентов, так как указанная выше сумма по белорусским меркам совсем не маленькая – это чуть ли не в 2 раза больше среднего объема торгов валютами на БВФБ за день (в ноябре).

В рубль верит только один из шести жителей РБ

Как бы то ни было, ситуация на валютном рынке РБ сейчас выглядит стабильной. Это подтверждают также данные опроса физических лиц, проведенного в ходе исследования Нацбанка «Инфляционные ожидания населения» за ноябрь текущего года. Как оказалось, доля жителей Беларуси, которые предпочитают для сбережений использовать иностранную валюту, в ноябре увеличилась незначительно: до 84,8% с 84,2% в августе. То есть политический кризис после августа практически не привел к росту числа сторонников валюты.

Тем не менее, в любом случае получается, что только один из шести жителей Беларуси доверяет нашим рублям. Печальная картина, хотя важно то, что доля пессимистов в отношении рубля практически не увеличивается.

Еще хуже обстоят дела с доверием к банкам. В ноябре количество людей, которые считают банковские депозиты предпочитаемой формой сбережений, оказалось всего 8,9% среди опрошенных, в то время как в августе таких было 11,5%. Зато доля жителей РБ, которые предпочитаемой формой сбережений считают наличные, выросла до 34,8% с 29,8% в августе.

Кроме того, доля жителей Беларуси, которые предпочитают для сбережений использовать ценные бумаги, в ноябре выросла до 6,2% с 5,8% в августе. Причина понятна: доход по валютным облигациям намного выше, чем по вкладам. Но рост популярности ценных бумаг оказался намного ниже, чем падение популярности вкладов, то есть последнее объясняется, скорее, не доходностью депозитов, а недоверием к банкам.

Этому способствуют постоянные слухи о возможных проблемах в банковской системе РБ. Последний слух касается возможности отключения банков от международной системы расчетов SWIFT.

В ноябре доля людей среди опрошенных жителей РБ, которые считают, что время для сбережений сейчас является плохим, увеличилось всего до 59,1% с 59% в августе. Правда, сторонников недвижимости среди физических лиц оказалось всего 27,4% против 30% в августе. А количество сторонников золота, драгоценных металлов и страхования упало до 17,9% с 18,5%. Но это связано, скорее всего, с падением цен на рынках недвижимости и золота, что не осталось незамеченным физическими лицами.

Оснований для изменения настроений жителей Беларуси, как и изменения политики Нацбанка, в ближайшие месяцы не просматривается.

Владимир Тарасов, «Белрынок»

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