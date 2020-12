Медики выяснили, как долго действует прививка от COVID-19 5 12.12.2020, 13:59

Эксперимент провели в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США.

После прививки высокий уровень антител, способных бороться с коронавирусом, может сохраняться по меньшей мере четыре месяца. Такой эффект заметили ученые, которые проанализировали образцы крови людей после введения одной из новых вакцин от COVID-19.

Как пишет Nature (перевод — unian.net, компания Moderna в Кембридже, штат Массачусетс, сообщила недавно, что эффективность ее вакцины от COVID-19 превышает 94%. Чтобы проверить, как долго сохраняется эта защита, Алисия Видж из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США вместе с коллегами проанализировала образцы крови 34 добровольцев. Каждый из них получил две дозы с месячным перерывом между уколами.

Исследование показало, что пик количества антител против SARS-CoV-2 наступает через 1-2 недели после второй инъекции. После этого уровень защитных клеток немного уменьшился в течение следующих 2,5 месяцев. Через четыре месяца после первого укола в крови добровольцев все еще был высокий уровень антител, способных блокировать коронавирус. Ни у одного из участников исследования не было серьезных побочных эффектов от вакцины.

"Хоть корреляты защиты от заражения SARS-CoV-2 у людей пока не установлены, эти результаты демонстрируют, что несмотря на ожидаемое незначительное сокращение титров сдерживающих и нейтрализующих антител, вакцина mRNA-1273 (вакцина от Moderna - ред.) имеет потенциал в обеспечении длительного гуморального иммунитета", - говорится в результатах исследования, опубликованных на The New England Journal of Medicine.

Авторы также отмечают, что естественное заражение коронавирусом провоцирует очень разные реакции и длительность сохранения антител. Оно также может создать устойчивую память B-клеток о коронавирусе, которая может обеспечить защиту несмотря на низкую нейтрализующую активность плазмы. В случае вакцины mRNA-1273 пока не известно, заставляет ли она человеческий иммунитет "запомнить" инфекцию. Ранее сообщалось, что вакцина от Moderna дает защиту от COVID-19 на три месяца.

