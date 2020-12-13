В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн) 13.12.2020, 12:16

7,577

На улицы выходят минчане и жители многих городов.

Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресного Марша.

13.05 Люди идут колонной по улице Михася Лынькова. Скадируют: «Пока мы едины, мы непобедимы!».

13.04 Поселок Сокол проводит акцию вместе с Дедом Морозом.

13.03 Площадь Перемен тоже участвует в Марше!

13.02 Очень много людей вышло в Зеленом луге.

13.01 На районах в Минске многолюдно, хоть нигде и не публиковались точки сбора. Протестующие показывают хорошую самоорганизацию.

13.01 Жители Чижовки вышли на марш.

13.00 Протестующие идут по улице Неманской в Минске.

12.59 Колонны людей появляются в различных районах Минска. Каратели снова в растерянности!

12.58 Жители Каменной горки покидают дворы и выходят на «большую воду».

12.56 «Верым, можам, пераможам!» Новинки тоже сегодня вышли!

12.53 В одном из районов минчане совмещают зарядку с протестом. Коэффициент полезности возрос вдвое.

12.51 «Выходи гулять со мной!»: Каменная горка призывает минчан.

12.49 В одном из районов Минска гуляет правильный Дед Мороз, бело-красно-белый.

12.47 В жилом комплексе «Маяк Минска» вывесили огромный бело-красно-белый флаг и собираются на Марш возле него.

12.46 Жители Сухарево гуляют с огромным бело-красно-белым флагом.

12.45 В Лебяжьем родители с детьми собрались около елки.

12.40 Так выглядит шествие в одном из районов Гродно.

12.34 Еще одна колонна движется по улице Асаналиева в Минске. Люди скандируют «Далучайся!».

12.27 Гродно тоже гуляет!

12.24 Колонна протестующих в одном из районов Минска: людей призывают смотреть в окно, а не в телевизор.

12.20 В Минске недалеко от центра уже идет большая колонна!

Минск. Шествие по ул. Червякова.



Сегодня по всей столице проходят марши районов ✌️ pic.twitter.com/ymDHH26omS — charter97.org (@charter_97) December 13, 2020

12.09 Жители деревни Дроздово тоже проводят свой марш солидарности!

12.06 В Зеленом лугу с самого утра люди идут по улицам, скандируя «Жыве Беларусь!».

11.59 Жители Новогрудка приветствуют свободных белорусов.

11.57 Видео из Заславля: люди идут и скандируют «Жыве Беларусь!».

11.55 В Заславле собрались в неожиданном месте: мини-марш прошел на железнодорожной станции.

11.53 Гродно вышло на воскресный Марш.

11.21 Жители Каменной горки гуляют по району с самого утра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».