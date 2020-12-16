В Британии за первую неделю от COVID вакцинировали почти 140 тысяч человек 16.12.2020, 14:09

Соединенное Королевство первой из стран Запада начало программу массовой вакцинации населения от COVID-19.

В Британии за первую неделю вакцинации от коронавируса прививки препаратом Pfizer/BioNTech получили 137 897 человек.

Об этом рассказал Надим Захави, министр, ответственный за внедрение вакцинации в стране, сообщает "Европейская правда".

"Действительно хорошее начало программы вакцинации. Прошло семь дней, и мы сделали: Англия 108 000, Уэльс 7897, Северная Ирландия 4000, Шотландия 18000. Всего в Британии: 137 897 человек", - написал он в Twitter.

Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.

После старта вакцинации британский регулятор предупредил, что людям, у которых раньше возникали серьезные аллергические реакции, не следует делать прививки.

Ожидается, что Евросоюз утвердит для использования на своем рынке вакцину Pfizer / BioNTech до Рождества.

Вакцинация препаратом Pfizer / BioNTech уже происходит в США, Канаде и других странах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».