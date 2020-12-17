Биткоин за сутки подорожал на $3620 2 17.12.2020, 13:28

1,856

Криптовалюта впервые пробила планку в $23 тысячи.

17 декабря на криптобирже Binance курс биткоина впервые в истории достиг $23,114 тыс. Стоимость первой криптовалюты начала резко подниматься 11 декабря с локального минимума в $17,5 тыс. За последние 6 дней она увеличилась на 30%, за прошедшие сутки — на 3620%, или на 18%, сообщает РБК.

Рост ускорился после преодоления исторического максимума в $20 тыс. Это может быть связано с многомиллионными ликвидациями коротких позиций трейдеров на криптобиржах. По данным сервиса bybt.com за последние 24 часа были принудительно закрыты позиции 78,9 тыс. трейдеров на сумму свыше $1,11 млрд. Почти $967 млн из них пришлись на сделки с биткоином.

При резком росте курса биржи начинают принудительно закрывать контракты тех, кто играл на понижение. Это стандартный механизм — чтобы не потерять деньги, биржи ликвидируют короткие позиции клиентов и забирают оставленные под залог средства себе. Это резко меняет соотношение сделок на покупку/продажу в пользу первых, что вызывает резкий рост стоимости актива.

Вчера, 16 декабря цена биткоина превысила $20 тыс. на фоне сразу нескольких положительных новостей. Стало известно, что в 2021 году Чикагская биржа опционов (Cboe) запустит индекс на криптовалюты. Инструмент будет показывать динамику цены цифровых активов и исторические данные.

Не менее важная новость поступила от другой биржи из Чикаго — CME. Она объявила о добавлении фьючерсов на Ethereum с 8 февраля 2021 года. Сейчас инструмент ожидает оценки финансового регулятора. Впервые фьючерсы на криптовалюту появились на CME 18 декабря 2017 года. Биржа добавила контракты на биткоин на следующий день после того, как его курс установил предыдущий исторический максимум вблизи $20 тыс.

Также вчера инвестфонд Ruffer Investment Company сообщил о покупке биткоина. Изначально появилась информация, что компания выделила средства из своего отдельного фонда для вложения в криптовалюту около $15 млн. Позднее представитель Ruffer уточнил, что компания стала обладателем биткоинов на сумму свыше $740 млн.

Ранее Скотт Майнерд, инвестиционный директор компании Guggenheim Investments с активами на $20 млрд назвал биткоин «чрезвычайно недооцененным» при текущих уровнях цен. По мнению Майнерда, биткоин должен стоить около $400 тыс. Такой вывод сделан на основании ограниченности эмиссии криптовалюты и ее стоимости относительно золота.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».