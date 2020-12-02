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Автогигант Daimler выплатит сотрудникам по €1000 за работу на удаленке и ношение масок

  • 2.12.2020, 11:26
  • 1,276
Автогигант Daimler выплатит сотрудникам по €1000 за работу на удаленке и ношение масок
Фото: Reuters

«Коронабонус» получат около 160 тысяч работников.

Немецкий автомобильный гигант Daimler выплатит работникам «коронабонус» в размере 1000 евро, пишет «Новое время».

В концерне заявили, что выплата призвана компенсировать личные и экономические трудности персонала, такие как необходимость носить маску и работать из дома.

«Из-за коронавируса 2020 год был особенно сложным. В это необычное время компания всегда могла рассчитывать на гибкость и готовность наших сотрудников», — заявили в автоконцерне.

Право на получение бонуса получат около 160 тыс. работников Daimler в Германии.

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