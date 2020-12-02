Белорусские старики останутся без пенсий? 21 2.12.2020, 15:36

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Старая модель пенсионного обеспечения перестает работать, а на новую нет денег.

Премьер Роман Головченко сегодня объявил о переформатировании пенсионной системы.

«Предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», — цитирует Головченко агентство БелТА.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский прокомментировал это заявление изданию onliner.by:

- Старая модель просто физически перестает работать. Консолидированная пенсия хороша, когда постоянно растет население и на одного пенсионера условно оказывается по два молодых, а на каждого из них — снова двое, когда те постареют. Или если зарплаты быстро растут от поколения к поколению. Но у нас ни того, ни другого. Значит, каждому новому поколению надо отдавать все большую часть доходов на обеспечение пожилых. Дефицит ФСЗН растет.

Лев Львовский отмечает, что в кризисные времена наше правительство традиционно начинает обращаться к советам экономистов. И менее сильно интересуется этими советами в относительно благополучные годы. Почему взялись реформировать именно сейчас?

— Видимо, надеются предотвратить падение экономики без разрешения политического кризиса. Это вряд ли удастся, такая реформа требует максимальной степени доверия между обществом и властью, так как речь идет об очень долгосрочном планировании.

Есть и другие сложности:

— Пенсионные накопительные счета часто являются важнейшим источником длинных инвестиций. Правда, в нашем случае непонятно, как это будет происходить, ведь нужна целая инфраструктура, которой нет. Имеются в виду доверие к банкам и монетарной системе, фондовый рынок, на котором люди смогут инвестировать свои пенсионные накопления, развитый кредитный рынок. Еще — доверие к государству и, в частности, уверенность, что эти деньги не «украдут», не заморозят, программу не свернут для нужд государства в тяжелый для бюджета момент.

Кроме того, объясняет Лев Львовский, переход на накопительную пенсионную систему стоит денег:

— Молодежь должна начать накапливать на своих счетах, а пожилые должны по-прежнему получать пенсию. Такие переходы надо откуда-то финансировать.

Специалист видит несколько вариантов:

увеличение пенсионного возраста (но это уже делали и без реформы);

приватизация (но у нас проблемы с институтами частной собственности и права в целом);

кредиты (но нам сейчас, кроме РФ, никто их не дает, да и Россия не очень-то сорит деньгами в нашу сторону);

поднять налоги (но они и так очень большие).

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