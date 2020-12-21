Марш Мудрости: пенсионеры обвели силовиков вокруг пальца 10 21.12.2020, 15:41

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Силовики окружили площадь Независимости, а пенсионеры провели акцию в другой части города.

Сегодня понедельник — традиционный день Марша Мудрости — акции пенсионеров. В 14:00 лукашисты окружили площадь Независимости, которая была стартовой точкой акции. Однако на ней практически не было демонстрантов.

В то же время акция собралась в районе станции метро Партизанская — возле универмага «Беларусь». Участники акции скандировали: «Верым! Можам! Пераможам!»

Акция получилась абсолютно партизанской, так как заранее не озвучивалось, где будет место сбора.

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