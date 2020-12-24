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Тадеуш Кондрусевич эмоционально рассказал о первых минутах пребывания на Родине

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  • 24.12.2020, 18:37
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Тадеуш Кондрусевич эмоционально рассказал о первых минутах пребывания на Родине
Тадеуш Кондрусевич
Фото: svaboda.org

Глава католиков Беларуси вернулся в Минск.

Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич вернулся в Минск, он возглавит праздничные службы 24 и 25 декабря.

Архиепископ рассказал о первых минутах пребывания на Родине. После того, как Тадеуш Кондрусевич пересек границу, он попросил водителя остановиться, вышел и стал на колени.

«Я стал на колени, поблагодарил Бога за возвращение и поцеловал землю. Это моя земля! Я вырос отсюда, что хочу здесь быть, я хочу здесь служить», - сказал Тадеуш Кондрусевич, не сдерживая слез.

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