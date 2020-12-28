Обколотое мясо, тряпка и сироп: как белорусов обманывают в магазинах и как этого избежать 7 28.12.2020, 16:21

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Юрист рассказал о самых распространенных уловках, которыми пользуются недобросовестные продавцы.

Принес домой продукты и ахнул: то несвежее, то какое-то некрасивое, то явно весит меньше, чем указано в чеке… Наверное, каждый хоть раз попадал в такую ситуацию. Адвокат Дмитрий Косенков, руководитель гродненского Общества защиты прав потребителей, рассказал kp.by о самых распространенных уловках, которыми пользуются недобросовестные продавцы. Обмануть, считает юрист, могут на любом этапе похода за продуктами.

Подкрутили весы, укололи мясо

- Самый древний способ обмана – обвес. Если вам взвешивают нерасфасованный товар, ухищрений может быть множество. Подкрутить электронные весы так же просто, как механические. Продавцы используют утяжелители, магниты, взвешивают товар в упаковке. Вес может увеличиться даже из-за того, что весы неправильно установлены – под углом. Если товар магазинной расфасовки, в каждый пакет или порцию могут немного не доложить.

Но есть и изощренные способы увеличить вес товара. Крупу, сахар, печенье и другие гигроскопичные продукты помещают во влажную среду, они поглощают влагу из воздуха, вес увеличивается. Сухофрукты замачивают в сладкой воде – они не только набухают, увеличивая вес, но и выглядят более привлекательно. Мясо обкалывают водой с солью – соль удерживает влагу, вода не вытекает из мяса сразу, и вес его увеличивается. Могут сделать больше даже вес живой рыбы! Нет, ее не кормят. Рыбу помещают в садок без доступа воздуха, она заглатывает воду. Так вес может увеличиться в полтора-два раза.

- Как распознать обман в этом случае?

- Нужно обращать внимание, чтобы на площадке весов не было посторонних предметов. Это может быть что угодно – тряпка, липкая лента… Обколотое мясо иногда можно опознать уже в магазине. Первый признак – мокрый прилавок или холодильник под мясной продукцией. Мясо само по себе может пускать естественный сок, но если влаги слишком много – это повод не покупать его. Самые внимательные покупатели могут разглядеть на куске мяса следы от уколов. Но чаще всего обколотое мясо распознают уже дома, на сковородке – при жарке оно брызгается жидкостью и на глазах уменьшается в размерах.

- И как накажут продавцов, которые продают обколотое мясо?

- С этим сложно. Мясо обычно обкалывают солевым раствором в соотношении 1:10, то есть на килограмм мяса могут добавить 100 грамм воды. К сожалению, в санитарных нормах Беларуси не прописано содержание воды в мясе, и кроме того, в некоторых случаях шприцевание – это часть технологического процесса. Например, в мясо вводят рассол, специи, чтобы придать ему более богатый вкус. Поэтому привлечь к ответственности недобросовестного продавца даже с помощью экспертизы не получится – только если вы поймаете его за руку, когда он будет обкалывать мясо, или найдете свидетелей. Тогда их действия попадут под ст.12.16 КоАП РБ (обман потребителей). Еще сложнее с влажной крупой или сахаром: на глаз определить повышение допустимой влажности процентов на 10-15 сложно, а экспертиза партии товара – дорогое удовольствие. Вряд ли кто-нибудь из-за килограмма подозрительной крупы или сахара согласится заплатить за экспертизу порядка 1000 рублей.

Перемешиваем цены, сроки и продукты

- В расчете на невнимательных покупателей продавцы частенько перемешивают и цены, и продукты, - продолжает Дмитрий Косенков. - На ценнике рядом с товаром может стоять более низкая цена, например, около бутылок напитка емкостью 0,5 л – ценник на бутылку емкостью 0,33. О том, что придется заплатить больше, покупатель узнает только на кассе. Если следовать букве закона, это не может считаться обманом, но это психологическая уловка, чтобы заставить вас оставить больше денег в магазине.

А вот пересортица – это серьезный обман. Под видом высококачественных продуктов могут продавать низкокачественные. Вместо яблок высшего сорта выкладывают на прилавок яблоки первого или второго сорта, под видом риса сорта экстра продают второй сорт. Могут и перемешать продукты разных сортов или стандартные продукты с некачественными.

Нередко используют перемаркировку. Меняют дату выработки и срок годности продукции. Подлинные даты смывают, ставят новые. Могут наклеить новые этикетки, даже не убрав старые, при этом поменять и цену, и массу, и дату фасовки.

- Что делать в этом случае?

- Повышать свою потребительскую грамотность, учиться распознавать высококачественные продукты, насколько это возможно, читать маркировку. И быть предельно внимательным! Даже неспециалист может увидеть, например, что поверх этикетки наклеена другая, и заподозрить неладное.

И разориться, и отравиться

Специфическая предпродажная подготовка продуктов может быть опасна не только для кошельков, но и для здоровья покупателей, рассказывает Дмитрий Косенков.

- Опытные продавцы умеют маскировать дефекты продуктов. Плесень с колбасы убирают, протерев ее растительным маслом, слизь с мяса и рыбы смывают чистящими средствами, запах гнили убирают марганцовкой и уксусом. Продукты с истекшим сроком годности подмешивают при фасовке к свежим. При упаковке на подложку под качественный товар могут положить обрезки. Те же сухофрукты, замоченные в сиропе для увеличения их веса могут быть опасны: они быстрее портятся, в них активно размножаются бактерии. Размороженный продукт могут повторно заморозить, да еще и воды при этом добавить, чтобы продать лед по цене продукта. Если вы купили «седые» конфеты – это значит, они слегка подтаяли, и их положили в холодильник.

Кстати, повторную заморозку можно определить, просто внимательно осмотрев продукт. Если продукты не размораживались, в пачке или пакете они будут находиться раздельно друг от друга, будут рассыпчаты. При повторной же заморозке смерзаются, слипаются в ком. По санитарным нормам повторная заморозка запрещена, и если обратиться с заявлением в центр гигиены и эпидемиологии, продавца привлекут к административной ответственности.

- Часто ли люди обращаются в общество защиты прав потребителей, обнаружив, что их обманули в продовольственном магазине?

- Нечасто. Пока у нас была только одна такая история. Женщина купила пельмени в небольшом магазине. На пельмени была хорошая скидка, и она купила две пачки в непрозрачном пакете. Когда открыла пачку, увидела, что пельмени местами с желтыми пятнами, при варке эти пятна не исчезли. Пельмени покупательница выкинула и обратилась к нам за подсказкой – кому и как жаловаться, чтобы наказать магазин.

Мы посоветовали ей обратиться сначала к продавцу. Таков порядок: до обращения в общество защиты прав потребителей покупатель должен сначала сам обратиться к продавцу с требованием о возврате некачественного товара. Женщина пошла в магазин. Взяла с собой замороженную пачку пельменей и упаковку от той пачки, что сварила и выбросила. Чек она не сохранила, но за покупку рассчитывалась пластиковой картой, и в приложении на телефоне у нее было точное время транзакции. В итоге продавец нашла в кассовом аппарате эту покупку, вернула деньги и извинилась – сказала «С кем не бывает!».

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