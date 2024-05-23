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FT: ЕС усилит санкции против Лукашенко, чтобы ограничить импорт элитных авто

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  • 23.05.2024, 9:13
  • 3,288
FT: ЕС усилит санкции против Лукашенко, чтобы ограничить импорт элитных авто

Лазейка закрывается.

Европейский союз готовится ужесточить санкции против Беларуси. Новые санкции будут направлены на ограничение «лазеек», которые Россия использует для обхода ограничений.

Об этом сообщает Financial Times.

Евросоюз планирует расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко, поскольку Россия использует Беларусь для обхода санкций. Москва с помощью Минска продолжает импортировать элитные автомобили и предметы роскоши.

Согласно проекту, с которым ознакомился Financial Times, новые ограничения, обсуждаемые странами-членами ЕС, направлены на «минимизацию риска обхода».

Новые санкции запретят экспорт в Беларусь и через Беларусь технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт бриллиантов из Беларуси.

Как отмечает издание, если новые санкции будут приняты, то главным их направлением будет ограничение потока продаж элитных автомобилей в Беларусь, которые потом едут в Россию.

Ежемесячный поток транспортных средств и запчастей в Беларусь из стран ЕС вырос с 50 млн долларов в январе 2022 года до 268 млн долларов в январе 2024 года. Наибольший рост экспорта зафиксирован в самых дорогих категориях автомобилей, то есть тех, которые попали под санкции ЕС против России.

Таможенники из стран ЕС полагают, что белорусские компании стали ключевым компонентом российских контрабандных сетей. Как пишет Financial Times, в Россию, несмотря на санкции, до сих пор завозят элитные автомобили Rolls-Royce и Maybach. При этом они попадают в РФ в течение нескольких месяцев после выпуска с завода.

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