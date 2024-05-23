«Просто крик души»: белоруска вскопала одну грядку и была шокирована 5 23.05.2024, 8:56

12,006

Видео вызвало оживленные комментарии.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где пожаловалась на нашествие медведки на дачном участке. Комментаторы поделились своим опытом борьбы с этим насекомым: посоветовали использовать пшено, корки цитрусовых и не только.

«Ребята, просто крик души. Вскопала одну грядку, посмотрите, сколько накопала я этой гадости, медведки. Напишите мне в комментариях, чем бороться», — попросила на видео автор.

И комментаторы поделились своими рекомендациями. «Кладу кашу в дырки. За ночь штук 200 собираю», — написал юзер TikTok, пояснив, что использует смесь средства для защиты растений БИ-58 и пшенной крупы.

Другая пользовательница посоветовала поливать землю нашатырным спиртом. «Они уйдут, проверено», — заверила она. Другая комментаторша уточнила пропорции: «На 10 литров воды две столовые ложки нашатырного спирта. И по 0,5 литра под каждый кустик».

Еще один юзер посоветовал измельчить скорлупу от яиц и раскидать ее на грядке. «[Медведки] едят, но не могут переварить», — отметил он. К слову, этот комментарий — один из наиболее популярных, набрал больше 600 лайков.

«Осень, зиму сушу корки цитрусовых, и весной у меня весь огород усыпан измельченными корками. Больше этой заразы у меня нет», — поделилась опытом комментаторша.

Другая посоветовала использовать гранулы «От медведки» фирмы Rubit. «Это средство параллельно еще и с колорадским жуком борется. Отличное средство», — заверила белоруска.

Кто-то же поделился радикальным методом: «Заведите крота».

«Даешь объявление «Медведка даром» в газету или на Kufar, рыбаки приедут, всю выберут. Лучшая наживка для сома, не благодарите», — предложила еще одна пользовательница TikTok.