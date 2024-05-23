«Просто крик души»: белоруска вскопала одну грядку и была шокирована

«Просто крик души»: белоруска вскопала одну грядку и была шокирована5
- 23.05.2024, 8:56
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Видео вызвало оживленные комментарии.
Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где пожаловалась на нашествие медведки на дачном участке. Комментаторы поделились своим опытом борьбы с этим насекомым: посоветовали использовать пшено, корки цитрусовых и не только.
«Ребята, просто крик души. Вскопала одну грядку, посмотрите, сколько накопала я этой гадости, медведки. Напишите мне в комментариях, чем бороться», — попросила на видео автор.
@marsha_denisova крик души! #медведка #борьбасмедведкой #огород #дача ♬ оригинальный звук - Марина Денисова
И комментаторы поделились своими рекомендациями. «Кладу кашу в дырки. За ночь штук 200 собираю», — написал юзер TikTok, пояснив, что использует смесь средства для защиты растений БИ-58 и пшенной крупы.
Другая пользовательница посоветовала поливать землю нашатырным спиртом. «Они уйдут, проверено», — заверила она. Другая комментаторша уточнила пропорции: «На 10 литров воды две столовые ложки нашатырного спирта. И по 0,5 литра под каждый кустик».
Еще один юзер посоветовал измельчить скорлупу от яиц и раскидать ее на грядке. «[Медведки] едят, но не могут переварить», — отметил он. К слову, этот комментарий — один из наиболее популярных, набрал больше 600 лайков.
«Осень, зиму сушу корки цитрусовых, и весной у меня весь огород усыпан измельченными корками. Больше этой заразы у меня нет», — поделилась опытом комментаторша.
Другая посоветовала использовать гранулы «От медведки» фирмы Rubit. «Это средство параллельно еще и с колорадским жуком борется. Отличное средство», — заверила белоруска.
Кто-то же поделился радикальным методом: «Заведите крота».
«Даешь объявление «Медведка даром» в газету или на Kufar, рыбаки приедут, всю выберут. Лучшая наживка для сома, не благодарите», — предложила еще одна пользовательница TikTok.