CNN: Израиль готовит ответные меры против Норвегии, Ирландии и Испании 23.05.2024, 9:20

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Из-за признания Палестины.

Министерство иностранных дел Израиля рассматривает дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании после того, как они заявили о своем намерении признать палестинское государство, сообщает в четверг, 23 мая, CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Этими шагами могут стать отмена визитов официальных лиц из этих стран в Израиль и отзыв виз у дипломатов этих стран, что ограничит их возможность посещать районы на Западном берегу реки Иордан, которые находятся под контролем Палестинской автономии.

Израиль также рассматривает возможность обратиться к США за дипломатической поддержкой в получении разъяснений от Норвегии, Ирландии и Испании относительно их запланированного решения, а также попросить США попытаться убедить другие страны не последовать этому примеру.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания подтвердили, что признают Палестину независимым государством. Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре заявил, что признание вступит в силу 28 мая.