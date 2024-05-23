У друзей Путина в Германии начались новые неприятности 23.05.2024, 8:46

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Максимилиан Кра

С ними поссорилась Марин Ле Пен и не только.

Главный кандидат от немецкой ультраправой популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на европейских выборах Максимилиан Кра воздержится от дальнейшей предвыборной деятельности и немедленно покинет руководящий совет партии, говорится в заявлении политика в среду. Об этом сообщает Би-би-си.

В минувшие выходные в интервью итальянской газете La Repubblica Кра заявил, что эсэсовцы, главная военизированная сила нацистов, «не все были преступниками».

После кризисного совещания с высшим руководством АдГ Кра, в отношении которого ведется расследование в связи с подозрительными связями с Россией и Китаем, заявил, что покинет федеральный комитет партии.

«Последнее, что нам сейчас нужно, — это дебаты обо мне. АдГ должна сохранить свое единство, — сказал Кра газете Welt. — По этой причине я больше не буду участвовать в предвыборной кампании и уйду с поста члена федерального комитета».

Многолетний помощник Кра был недавно арестован по обвинению в шпионаже в пользу Пекина.

Кра и другому кандидату от АдГ на европейских выборах, Петру Быстрону, также пришлось предпринять попытку опровергнуть обвинения в том, что они принимали деньги за распространение пророссийской пропаганды на финансируемом Москвой новостном сайте Voice of Europe.

Однако немецкие прокуроры начали предварительное расследование в отношении самого Кра в связи с сообщениями о подозрительных платежах, полученных из Китая и России.

В середине мая немецкая полиция обыскала офисы Быстрона в рамках расследования дела об отмывании денег и коррупции. Обыски прошли одновременно в берлинском офисе депутата, а также в Мюнхене и на испанском острове Майорка.

Предполагаемая причастность сразу двух высокопоставленных политиков к продвижению иностранных интересов вряд ли сыграет на руку АдГ, руководство которой в преддверии выборов активно пытается завоевать симпатии колеблющихся избирателей.

Согласно опросам общественного мнения, с начала года популярность партии снизилась с 20% до 16%.

Частично это объясняется недавним скандалом, в ходе которого выяснилось, что партийные деятели АдГ присутствовали на секретном совещании, где обсуждалась возможность депортации людей ненемецкого происхождения. Тогда по всей стране прошли многочисленные акции протеста.

Спустя несколько дней Бьёрн Хёкке, возглавляющий АдГ в немецкой земле Тюрингия, был признан виновным в сознательном использовании в своей речи нацистского лозунга.

Еще несколькими днями ранее суд постановил, что партия официально подозревается в экстремизме, дав спецслужбам страны право продолжать пристально наблюдать за ее деятельностью, тщательно отслеживая все коммуникации. Юристы АдГ обещали обжаловать это решение.

Плохие новости для АдГ на этом не закончились.

Во вторник французская крайне правая партия «Национальное объединение» объявила, что «решила больше не заседать вместе» с депутатами от АдГ в парламенте ЕС.

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в среду заявила, что ее партия должна разорвать отношения с АдГ, ставшей, по ее словам, слишком токсичным союзником в преддверии европейских выборов в июне.

В интервью радиостанции Europe 1 Ле Пен обвинила АдГ в том, что та потеряла управление и находится в подчинении у радикальных элементов внутри партии.

«Необходимо было срочно установить санитарный кордон, — сказала Ле Пен. — АдГ идет от провокации к провокации. Сейчас уже не время дистанцироваться, настала пора порвать с этим движением».

Партия самой Ле Пен в настоящее время показывает хорошие результаты в опросах и, как ожидают аналитики, легко победит центристскую коалицию президента Эмманюэля Макрона на евровыборах в июне.

Ле Пен, за спиной которой уже три неудачные президентские кампании, стремится провести «Национальное объединение» в политический мейнстрим, рассчитывая, что ей удастся занять президентское кресло на выборах в 2027 году.

Как показывают опросы общественного мнения, националистические партии и евроскептики наберут на европейских выборах рекордное количество голосов. В настоящий момент ультраправые в Европейском парламенте представлены Европейскими консерваторами и реформистами, которых по факту возглавляет премьер-министр Италии Джорджа Мелони, и группой «Идентичность и демократия», во главе которой стоит «Национальное объединение».