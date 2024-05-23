Анекдот для БелАЗа 6 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

23.05.2024, 8:39

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Лукашисты бредят Магаданом.

БелАЗы должны замещать в Магаданской области американские и японские машины, заявил белорусский чиновник. Звучит как плохой анекдот, если учесть, что эти слова принадлежат министру антимонопольного регулирования и торговли.

Нет, конечно, на словах Алексей Богданов не предлагает напрямую создать монопольные условия для белорусского предприятия.

Он даже говорит о конкуренции. Мол, нашим предприятиям необходимо оперативно наращивать объемы поставок техники в этот российский регион. Ведь «самое главное наше конкурентное преимущество — качественное сервисное обслуживания».

На словах звучит неплохо. Словно и правда достаточно организовать в Магадане мультибрендовый центр БелАЗа и пообещать качественный сервис, чтобы японские и американские конкуренты заплакали и ушли.

На деле же, чтобы достигнуть столь амбициозной цели, нужно и правда прибегнуть к тому, с чем Богданов должен бороться по долгу службы. И чтобы при этом не только в Магадане, но и в Москве ничего не имели против.

Практика последних лет, если не десятилетия, показывает, что бояться белорусским производителям нужно не японцев с американцами. «В Украину едет новый китайский конкурент БелАЗ» — статьи с такими заголовками гуляют по сети не первый год.

Более того, в 2021-м в Жодино продемонстрировали новую модель БелАЗ-75520. На самом деле это китайский карьерный самосвал Weichai Senta с эмблемой «БелАЗ», который было решено собирать в Беларуси, чтобы попытаться не упустить свою долю в популярном сегменте многотонных грузовиков.

Своих «китайцев» с 2013-го собирают российские машиностроители. И добились в этом определенных успехов, начав продавать свою продукцию на внешних рынках.

И, наконец, министр Богданов, наверное, забыл спросить у самих россиян, чью продукцию они хотят и будут покупать. А стоило бы. Хотя бы потому, что ниши белорусских производителей на российском рынке все активней занимает более дешевая и качественная продукция из Китая.

Об этом не раз заходил неприятный разговор с участием Лукашенко. На последнем совещании с промышленниками он укорял профильных чиновников тем, что они фактически создают в России дополнительные склады готовой продукции, вывозя технику под видом экспорта.

Не превратится ли очередной мультибрендовый центр БелАЗа в Магадане в очередной дополнительный склад, пока китайские заводы будут вытеснять конкурентов из магаданских карьеров?

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»