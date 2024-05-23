Громкий крах Путина 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

23.05.2024, 9:28

5,866

Еще один план по Украине провалился.

Путинский режим загнал российское общество в тупик беззакония, подчинил население своеволию и нигилизму политикана, который задумал править пожизненно, надругавшись над всеми конституционными нормами России.

В цивилизованной части мирового сообщества Путин воспринимается, как нелегитимный руководитель, ведь невозможно установить подлинность народного волеизъявления на опереточных выборах еще с 2018 года.

При этом одним из важнейших инструментов удержание власти в руках Путина-узурпатора является война против Украины. Изначально она задумывалась как скоротечный процесс, в рамках которого удастся создать условия для смены политического руководства соседнего суверенного государства.

Данный эпизод планировалось представить, как падение демократии в Украине. Тем не менее, к пущему неудовольствию Кремля украинское политическое руководство не только устояло, но и смогло консолидировать вокруг себя народную поддержку, а также коалицию международных партнеров для противодействия полномасштабному вторжению.

Более двух лет, т.е. половину своего мандата президент Зеленский вынужден почти все свои усилия посвящать организации отпора путинской агрессии, которая искалечила жизни миллионов украинцев, и несет колоссальную угрозу всему свободному от авторитаризма миру.

Устойчивость положения властей в Киеве, разрушает саму идею российской неоимперии. Именно по этой причине после стратегического поражения в войне, в Москве принято решение искать любые предлоги для хаотизации Украины.

Российские спецслужбы осмысливают опыт планирования государственных переворотов в странах Африки и инспирирования антиправительственных протестов в постсоветских странах для очередной раскачки Украины. На это раз надуманным поводом, который раздувается выступает якобы истечение

периода времени нахождения на президентском посту Зеленского. Речь идет о пресловутом «кейсе 20 мая 2024 года», когда согласно Конституции Украины присягу должен был бы пренести новоизбранный президент.

Вокруг данной темы реализуется широкий комплекс мер информационно-психологического воздействия на украинскую и международную аудиторию цель которой состоит в раскрутке тезиса о «впадении Украины в беззаконное существование». Хотя попытки путинских беспредельщиков обратится к проблематике правовой законности выглядят сами по себе неким непригодным казусом.

Во-первых, именно российское вторжение, кровавая война и временная оккупация части украинской суверенной территории делает невозможными проведение президентских выборов. Ведь согласно украинскому законодательству в условиях действия военного положения невозможно организовать нормальный электоральный процесс. Здесь примечательно другое: после мартовских псевдовыборов в РФ в Кремле сами рассматривают вариант введения военного положения для начала массовой мобилизации, что поручено проработать новому министру обороны Белоусову.

Во-вторых, интерес представляет публикация в издании The Economist от 16 мая, в которой всесторонне анализируется тема легитимности Зеленского по истечении пятилетней каденции. Иностранные эксперты указывают на отсутствие даже намека на политико-правовой кризис в Украине. Фундаментальной нормой в нынешнем определении легитимности президента Украины является статья 108 Конституции. В ней четко сказано: «президент исполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента». Что и имеет место быть в текущий момент. Как бы это не звучало парадоксально, но путинцы своими же руками продлили мандат Зеленского. При этом сами украинцы, согласно имеющимся опросам, осознанно против проведения выборов в условиях войны.

Наконец, важнейшим признаком легитимности украинского руководства выступает сохранение его признания со стороны международных партнеров. К примеру, на уровне ЕС, а также со стороны Германии, прозвучали четкие заявления о безусловной поддержке действующего украинского руководства до момента завершения российской войны.

Телеграм-канал «Сито Сократа»