Популярный блогер показал нищету и бедность советского новогоднего стола 14 31.12.2020, 16:55

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В СССР к празднику приходилось готовиться чуть ли не с лета.

Так, друзья, в сегодняшнем новогоднем посте будет весьма интересная тема — обсудим советский новогодний стол, которые многие по какой-то непонятной мне причине считают чуть ли не идеальным и продолжают по нему ностальгировать. Лично я уже много лет не праздную Новый год за так сказать "классическим" совковым новогодним столом — заменив его на что-то более легкое, вроде суши и парочки средиземноморских салатов — чего и вам желаю, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович.

Кроме качества самой еды, совковый новогодний стол был к тому же попросту убогим и бедным — это сейчас хоть за два часа до Нового года вы можете пойти в магазин и купить все что нужно — а в СССР к Новому году начинали готовиться чуть ли не с лета, накапливая на антресолях банки с зеленым горошком "Глобус" и бережно храня в холодильнике зеленую баночку с красной икрой.

Итак, в сегодняшнем новогоднем посте — рассказ про убогий советский новогодний стол. Обязательно заходите под кат, пишите ваше мнение в комментариях, ну и в друзья добавляться не забывайте. И на телеграм-канал тоже подписывайтесь)

Как выглядел сам стол.

Для начала давайте посмотрим, как выглядел сам советский новогодний стол — не в смысле набора продуктов, а в смысле предмета мебели. В абсолютном большинстве случаев совковым новогодним столом являлся так называемый стол-книга, который выглядел вот так:

Чаще всего стол-книга хранился на балконе или за шкафом, откуда с немалым трудом вытаскивался к Новому году и некоторым другим предстоящим застольям. Впрочем, застолья более мелкого масштаба чаще проводились на кухне, а стол-книгу обычно вытаскивали на Новый год — это было частью советского новогоднего ритуала.

Собственно, наличие такой вещи, как стол-книга в большинстве советских семей уже само по себе говорит о достаточно низком уровне жизни в СССР — если в США средняя семья имела дом на пару этажей и много комнат, где обязательно были и отдельная столовая, и отдельная гостиная — то советский "средний класс" обычно ютился семьей из пяти человек в крохотной двухкомнатной г***ной бесплатной хрущевке.

"Большую" комнату в этой хрущевке гордо именовали "залом" — там обычно стоял сервант, телевизор и диван, на котором спали родители, а в праздники откуда-то из-за шкафа или с балкона с грохотом вытаскивался стол-книга и раскладывался на полкомнаты. Места оставалось ровно для прохода к телевизору, по которому рассказывали о том, что мы живем в лучшей в мире стране.

Советский стол и пропаганда.

Что самое интересное — даже всякие советские пропагандистские издания, вроде "Книги о вкусной и здоровой пище", не сильно приукрашивали убожество советского новогоднего стола, Просто изображали это убожество с достаточно яркими красками — отчего оно не выглядело так серо. По интернету сейчас гуляет вот такая известная картинка, на которой изображен типичный советский новогодний стол — таким, каким он был на самом деле.

Выглядит вроде все красиво — вот она сила искусства. А теперь давайте проанализируем, что находится на этом столе.

1. Мелкие марокканские апельсины, купленные по блату либо в длиннющей очереди. За такими апельсинами либо мандаринами нужно было еще побегать — часто их выбрасывали к новому году, и за ними моментально выстраивались огромные очереди. Никогда не задумывались, почему многие говорят "Ах, у меня Новый год ассоциируется с запахом мандаринов, это запах праздника"? — да просто потому, что во все остальные дни мандаринов было не достать, это был новогодний эксклюзив. Во все остальные дни в доме в лучшем случае пахло вареными сосисками.

2. Заветренная грудинка. Нормальных мясопродуктов в СССР попросту не было — к примеру о том, что такое ветчина из мясного филе, я узнал только году в 1993-м — когда она появилась на прилавках. До этого белорусские мясокомбинаты работали в таком же режиме, но всю продукцию выгребала Москва — на наших полках не было ровным счетом ничего. Что-то мясное можно было урвать на рынке — чаще всего это была вот такая свиная грудинка, как на фото. По сути — еда бедных, которая с гордым видом лежит на совковом праздничном столе.

3. Салат "оливье", куда уж без него. Популярность именно оливье в СССР объясняется достаточно просто — он готовился из подземных овощей длительного хранения, вроде картошки, морковки и свеклы, плюс туда добавлялась вареная колбаса, венгерский зеленый горошек "Глобус" и майонез — продукты, которые как раз "выбрасывали" перед Новым годом. Салат на самом деле тяжелый, неполезный и не сильно вкусный — просто приготовить нормальный салат, вроде шопского или греческого в СССР не было никакой возможности — на прилавках не было продуктов. С так называемой "селедкой под шубой" — ровно та же история.

4. Красная икра, привезенная скорее всего в июне со словами "не трогай, это на Новый год". Фанаты совка тут время от времени бравируют советским продуктовым изобилием — так вот икра, которая сейчас есть в любом количестве в любом магазине, в совке была дефицитом и покупалась на Новый год осенью либо вообще летом, после чего сберегалась так, как Кащей сберегал яйцо со свеой смертью.

5. Дешевый советский алкоголь — водка "Русская" и невероятная бурда под названием "Советское шампанское". Совкам неведомо, что во всем цивилизованном мире словом "шампанское" может называться только вино, произведенное во французском регионе Шампань, все остальные похожие вина могут называться только лишь словом "игристое". Вместо этого совкам делали какую-то газированную бурду, называли ее "советским шампанским" и рисовали какое-то невероятное количество медалей на бутылке — что должно было показать какую-то "премиальность" напитка. В общем, "советское шампанское" было таким же фейком, как и все остальное в СССР. Удивительно то, что многие до сих пор продолжают покупать на Новый год эту муру, хотя в продаже полно недорогих и вкусных игристых вин, вроде испанской Кавы.

В общем, как видите, даже на пропагандистских картинках советский стол выглядел хоть и визуально красиво, но являлся, по сути, убожеством.

Советский стол, реальное фото.

А теперь давайте посмотрим на реальное фото советского стола, сделанное в позднем СССР, в 1990 году — его на днях опубликовал Александр Удальцов у себя в твиттере, и мы можем наглядно увидеть, что было на столах советских людей. Как пишет сам Александр — "все на столе приобретено по блату или куплено в поездках в столицы. Ничего, кроме хлеба из соседнего магазина".

Итак, что мы видим на фото?

На столе можно увидеть то самое "советское шампанское", что и на рисунке выше — правда, медали с этикетки почему-то убрали. Чуть ближе к краю стола можно увидеть бутылку грузинского коньяка "Греми" — в совке считался хорошим коньяк в "пять звездочек", хотя в развитых странах нормальные коньяки не имеют никаких "звездочек", а их выдержка составляет минимум 10-20 лет.

Чуть правее мы видим бутылку венгерского ликера "Рубин" крепостью в 25%, на этикетке которого рисовали три ягоды и рассказывали про "вековые традиции по выращиванию вишни на равнине между Дунаем и Тисой". Это в СССР считалось чуть ли не элитным напитком и точно было добыто "по блату". Правее можно увидеть бутылку еще одного игристого вина — судя по этикетке, тоже производства Соцлагеря, вероятнее всего венгерского. Важный момент — все это "богатство" скорее всего собиралось целый год в баре мебельной стенки, после чего гордо было выставлено на новогодний стол.

Еще на столе можно увидеть коробку конфет Gracia от немецкой фирмы Mauxion — подобный набор конфет, который сейчас можно купить в любом дрянном ларьке, тогда ценился на вес золота. А еще обратите внимание на гордо стоящую на столе банку растворимого кофе Nescafe — по современным представлениям в общем-то странно ставить ее на стол, но в совке, где не было вообще никакого кофе — это был показатель достатка и зажиточности.

Собственно, больше на столе ничего нет. Есть еще несколько апельсинов, парочку каких-то сухих пирожных и нарезанный хлеб из того самого соседнего магазина, о котором рассказывает Александр. Видимо, больше в магазине ничего не было...

Послесловие.

Ну что, друзья, как видите — советский стол представлял собой невероятное убожество как на красивых рисунках, так и в реальной жизни. Под конец совка люди невероятно ценили самые обычные по современным понятиям продукты — вроде конфет, коньяка и ликера, покупали их заранее и берегли на Новый год — потому, что в магазинах не было вообще ничего. Как после всего этого можно ностальгировать по СССР — не представляю.

А вы помните свои новогодние столы в СССР? Что на них было? Что вообще об этом всем думаете?

Напишите в комментариях, интересно.

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