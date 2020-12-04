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Белорусы Кельна присоединилась к акции «0 промилле»

  • 4.12.2020, 15:42
  • 1,340
Белорусы Кельна присоединилась к акции «0 промилле»

Не забудем, не простим!

Белорусская диаспора в Кельне присоединилась к акции «0 промилле», сообщает телеграм-канал МКБ.

«Гибель Романа Бондаренко стала горем для всех белорусов и до сих пор не укладывается в голове. А ложь системы по поводу этой гибели находится где-то за гранью чудовищности и бесчеловечности.

Такой системе не место в нашей любимой Беларуси, в нашем общем доме.

Не забудем, не простим!», — заявили участники акции.

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