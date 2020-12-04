Европейская страна задумалась о переходе на четырехдневку 7 4.12.2020, 18:34

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иллюстрационное Фото: pronedra.ru

По мнению чиновников, это может повысить занятость европейцев.

Министерство труда Испании задумалось о переходе на четырехдневную рабочую неделю в стране. По мнению чиновников, это может повысить занятость европейцев, пишет Bloomberg.

По словам вице-премьера Пабло Иглесиаса, правительство рассматривает возможность сокращения рабочего времени. Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как гигант потребительских товаров Unilever объявил о введении пробной четырехдневки для работников в Новой Зеландии. Такая мера нужна, чтобы увеличить производительность труда.

Любое предложение по изменению рабочей недели в Испании будет представлено правительством в рамках социального диалога с профсоюзами и промышленными группами.

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