Лидер сборной Беларуси по гандболу: Мы играем за народ 7.12.2020, 11:29

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Артем Королек

Артем Королек поделился мнением о ситуации в Беларуси.

Лидер сборной Беларуси по гандболу Артем Королек выступает за честные выборы и справедливость. В октябре он выставил свою майку на аукцион, а вырученные средства передал в Беларусский фонд спортивной солидарности в помощь пострадавшим спортсменам. Своим мнением о ситуации в Беларуси, а также о чувствах, с которыми готовится приехать в национальную команду, Артем поделился с журналистом Hrodna.life.

Давайте жить в демократическом обществе

Артем Королек 6 лет играет в сборной Беларуси. Также он выступает за польскую команду «Vive Kielce». Гродненец не подписывал ни одно из открытых писем спортсменов: ни оппозиционное, ни провластное. В первом он не согласен с пунктом, что перестанет выступать в национальной сборной. А второе письмо не подписывает, потому что не поддерживает насилие и выступает за честные выборы.

«Все события большим комом упали на меня. Думал, как лучше поступить. Сначала я не понимал, что происходит в стране, но потом начал высказываться против насилия. Я не такой человек, молчать не могу, когда в моей родной стране происходят страшные вещи».

Ко всем спортсменам, которые подписываются в письмах, Артем относится одинаково. Он никого не осуждает. Говорит, каждый делает свой выбор.

«Беларусский народ хочет идти путем демократии, свободы слова и свободы выбора, так что тут каждый сам волен делать, что он хочет. Что касается тех, кто подписывается в провластном письме, я отношусь спокойно. Никого нельзя критиковать — у каждого свой выбор. Да, есть давление на спортсменов и это ужасно. Честно, я не знаю, как поступил бы в этой ситуации, будь я на постоянной основе в Беларуси. Но я горд за тех спортсменов, которые не молчат и высказываются».

Был шокирован, когда задержали Левченко

В октябре Артем Королек выставил на аукцион свою футболку с автографами игроков команды «Vive Kielce». Таким образом он выразил солидарность с беларусскими спортсменами, которых задерживали за их гражданскую позицию. За майку удалось выручить более 400 долларов для Белорусского фонда спортивной солидарности. Майку купил человек из Минска.

«Со мной связались с фонда и предложили выставить майку на аукцион, таким образом я мог бы помочь спортсменам. Сразу же согласился, так как был шокирован, когда задержали баскетболистку Елену Левченко. Когда я был помладше, я уже следил за ее деятельностью. Мне нравилось, как она играет и прославляет нашу страну».

С поддержкой белорусского народа выступили коллеги по команде Артема и болельщики.

«Все интересовались ситуацией в Беларуси. Как никак мы их соседи и они тоже как-то переживают, высказывают слова поддержки. Сравнивали наши события с тем, что у них было в 1980-м году.

«Хочу, чтобы каждый отдавал себе отчет»

Сборы в национальной команде начнутся в средине декабря и Артем собирается приехать в Беларусь. Ехать на Родину он не боится. Говорит, что из-за высказываний никаких проблем у него пока не было. Считает, что это, возможно, из-за того, что он играет в Польше.

«Может, когда я приеду на сборы, тогда что-то будет. Ничему не удивлюсь. В наше время не обязательно что-то делать, задержать могут любого. Но скажу так: я слишком много вложил сил и времени в сборную, чтобы все сейчас потерять. Я хочу играть и, надеюсь, продолжу это делать.

Мы играем не для чиновников или Лукашенко, мы за народ, за всю белорусскую нацию.

Многие спортсмены переживают из-за событий в Беларуси, но на играх и тренировках это не должно сказываться. По себе могу сказать — я профессионал. Я играю всю жизнь и не считаю правильным переносить какие-то переживания на площадку. Во время тренировок и игр отключаюсь от всего происходящего».

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