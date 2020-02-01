«Если бы в Беларуси все ездили, как в ЕС, давно бы подрались» 1.02.2020, 14:22

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Фото: onliner.by

Откровенный рассказ белорусского дальнобойщика.

После беглого обзора Юрием Красновым дорожной обстановки в трех ближайших странах (Литве, Польше и Украине) в редакцию onliner.by обратился водитель-дальнобойщик, который ежегодно проезжает по трассам Западной Европы около 150 тысяч километров. Он предложил чуть подробнее рассказать о скрытом контроле полиции, требовании к пешеходам и светофорах, которые «наказывают» за превышение скорости. В общем, о разнице между «тут» и «там».

«Я выставіў ультыматум: калі трэба ехаць на ўсход, то я адразу вяртаю ключы і „давідзэння“»

В редакцию Onliner обратился Андрей, который работает водителем-дальнобойщиком уже много лет. Раньше он много ездил по дорогам России, Беларуси, Казахстана, но в последнее время работает исключительно в Европе. Сейчас живет в Польше, имеет там вид на жительство, но на родине принципиально разговаривает только на белорусском языке.

— У нас у нямецкай фірме працуюць румыны, балгары, літоўцы і пара немцаў, — говорит Андрей. — У службовы час размаўляем на нямецкай мове, а, напрыклад, на кухні хто як хоча. Бо павінна так быць! У школе вучыўся па-беларуску, дома размаўлялі альбо па-польску, альбо па-беларуску. Калі паступіў у лідскі тэхнікум, палова студэнтаў размаўляла па-беларуску. Мне, на жаль, у Германіі па-беларуску няма з кім пагаварыць, а ў Беларусі я заўсёды размаўляю на роднай мове.

Фото: onliner.by

Андрей несколько десятков лет работает дальнобойщиком. Сейчас живет в Польше. Принципиально ездит только по странам западнее Беларуси

Принципиальную позицию не ездить восточнее Беларуси объясняет тем, что хочет иметь возможность безопасно переночевать в кабине, приехать на паркинг, где есть душ и имеются другие признаки цивилизации.

— Зразумела, у мяне былі беларускія правы. У Польшчы іх прызнаюць, але трэба было пачакаць паўтара месяцы, каб выдалі польскі аналаг, — наш собеседник отвечает на вопрос о получении необходимых для работы документов. — Гэта была не проста фармальнасць. Палякі зрабілі запыт у Беларусь, цікавіліся, ці атрымліваў я такі дакумент. Таксама яны спыталі, ці спынялі мяне калі-небудзь за ваджэнне ў нецвярозым стане. Інакш правы на кіраванне грузавым транспартам мне без праходжання ідыётэнтэста не далi б.

Поскольку у Андрея документы были в порядке, он вскоре перешел на следующий уровень — предстояло выполнить специальные психологические тесты. Это обязательная процедура для всех, кто хочет управлять большегрузным или специальным транспортом.

За границей трактор, фуру или погрузчик воспринимают как оружие, которое в неумелых руках может выстрелить.

— Толькi не блытайце псіхатэст са звычайным медаглядам, — предупреждает водитель. — Што гэта такое? Па-першае, правяраюць светадчуванне ў цемры. Па-другое — рэакцыю і ўважлівасць. Па-трэцяе — бінакулярны зрок. Гэтая дзіўная працэдура доўжыцца каля дзвюх-трох гадзін.

Фото: onliner.by

«Калі чалавек сеў п’яны за руль, магчыма, у яго з галавой нешта не так?»

Раз зашла речь про идиотентест, то решили затронуть и эту любопытную тему. Ранее на Onliner вышла большая публикация, посвященная развеиванию мифов относительно этой дорогой процедуры.

Андрей подтверждает, что идиотентест чрезвычайно эффективная мера, к которой прибегают в определенных ситуациях:

— Калі чалавек сеў п’яны за руль, магчыма, у яго з галавой нешта не так. Акрамя санкцый (штраф, пазбаўленне праў) чалавек павінен прайсці платную кансультацыю ў псіхіятра. Спецыяліст адкажа, можа кiроўца зноў сесці п’яным за руль ці не. Пры негатыўным сцэнарыі тэрмін пазбаўлення можа быць працягнуты.

Во время мучительной и дорогостоящей процедуры человека, пытающегося вернуть водительские права, регулярно заставляют сдавать анализы на алкоголь и наркотики.

Его могут даже вызвать вечером в выходной день и попросить пройти медосвидетельствование. Если будет выявлено опьянение, то вернуть удостоверение в скором времени не удастся.

«Пад вашу хату прыязджае патруль і сочыць, ці паедзеш ты на працу на аўтамабілі»

Бóльшая часть разговора была посвящена именно организации контроля. Общее мнение гостя рубрики такое: «На дарозе паліцыі не бачыш, але толькі хто парушыць, як яна адразу з’яўляецца».

— У Еўропе больш праводзіцца скрыты кантроль, — считает Андрей. — Раз я сам ехаў ноччу, стаміўся і было цяжка. Раптам паліцыя. Паказалі ехаць на паркоўку, там праверылі. Сказалі, што трэба спыніцца і адпачыць, бо мая машына віляла па дарозе.

Особенно дальнобойщик удивляется тому, как полиция реагирует на сигналы, поступающие от обычных граждан:

— Там паліцыя павінна адрэагаваць на сігнал ад звычайнага чалавека. Напрыклад, неяк я спыніўся на паркінгу каля Нюрнберга, стаў вячэраць і вырашыў выпіць піва. Вокны былі апушчаны, бо было лета. Неўзабаве прыбыла паліцыя і стала ля майго аўтамабіля. Нейкі час чакала і з’ехала. А праз паўгадзіны з’явіўся новы патруль.

Толькі пасля я зразумеў, што нехта ўбачыў кіроўцу, які піў піва, і паведаміў. А паліцыя гэтак кантралявала.

Другой характерный пример связан с тем, как в Германии демонстрируют, что законы и решения правоохранительных органов / судебной системы нужно уважать:

— Калі кіроўцу пазбаўляюць пасведчання не за грубае парушэнне, сам дакумент не забіраюць. Але пад вашу хату прыязджае патруль (на грамадзянскай машыне ў грамадзянскім адзеннi) і сочыць, ці паедзеш ты на працу на аўтамабілі альбо будзеш карыстацца грамадскім транспартам, роварам і г. д. Калі ж такі чалавек паедзе за рулем, то да тэрміна пазбаўлення дабавяць яшчэ і вялікі штраф.

В то же время, несмотря на всю принципиальность, полиция может пойти на неслыханные для белорусов уступки:

— Зноў-такі не за самае злачыннае парушэнне, напрыклад за абгон у забароненым месцы, могуць забраць правы не адразу. Прыходзіць кіроўца і кажа: у мяне водпуск праз тыдзень. Тады тэрмін пазбаўлення пераносяць на месяц. Уяўляеце такое ў нас?

Фото: onliner.by

Что насчет синдрома польского дальнобойщика?

Опять возвращаемся к уже набившей оскомину теме. Во время поездки по Польше Юрий Краснов пытался разобраться в синдроме местного дальнобойщика. Напомним мнение эксперта: «Сперва такое шокирует, а потом понимаешь, что это норма. Польские дальнобойщики же кажутся паиньками, они теряются в этой среде, которая со стороны выглядит агрессивной».

Как считает Андрей, уместнее говорить не про синдром польского дальнобойщика, а про синдром белорусского или украинского... «Калі вы бачыце неадэкватныя паводзіны кіроўцы грузавіка з польскімі нумарамі — 99%, што за рулём не паляк. Зараз на фурах з PL шмат працуе ўкраінцаў і беларусаў», — уверяет наш собеседник.

Фото: onliner.by

— Заязджаю ў Галандыі на паркоўку, — приводит пример водитель. — За мной — фура з польскай рэгістрацыяй. Падыходжу і кажу: «Прывет, украінец (в оригинале было немного иначе. — Прим. Onliner)!» Шкло апускаецца, і ён пытаецца: «Адкуль ты ведаеш, хто я?» Дык усё ж лагічна! Прыехаў немец на паркоўку — прывітаўся, галандзец, паляк, чэх — таксама. А вось беларусы і ўкраінцы такой звычкі не маюць. Беларусаў у Польшчы зараз не так шмат, як украінцаў. Тым большая верагоднасць, што гэта менавіта ўкраінец...

Ну дык вучыцеся этыкету! Некалі я сам такі быў, але з цягам часу зразумеў, што трэба вітацца, дапамагаць, заўсёды паводзіць сябе культурна.

Что же касается обычных автомобилистов и постоянного превышения скоростных лимитов, то Андрей подтверждает прежнюю догадку ведущего «Разборов...». Мол, водители нарушают только тогда, когда уверены, что контроль в этот день и в этом месте не проводится.

— Та-а-ак, палякі — гарачыя хлопцы! — восклицает гость рубрики. — Тое ж самае ў Эстоніі. Ездзяць яны мама дарагая! Пакуль не з’явіцца грамадзянскі аўтамабіль з рухавіком вялікага аб’ёму. Звычайна гэта Mitsubishi альбо BMW. Спецыяльны рэгістратар фіксуе ўсе парушэнні. Потым запальваецца надпіс «Рухайцеся за мной» i...

«У Беларусі слепяць фарамі і нікога гэта не калыша»

Юрий Краснов вспоминает, что во время поездки по трем странам полицию встречали крайне редко. Хотя в Польше действительно заметили гражданский BMW, в котором находились полицейские, проводившие скрытый контроль.

— Стаяць на трасе яны таксама могуць, але спыняюць толькі тады, калі ёсць дакладны сігнал ці рэальная прычына, — уточняет наш собеседник. — Іншая справа, калі паліцыя праводзіць свае «фільтры». Гэтая практыка, між іншым, прыйшла да нас з Еўропы, а не наадварот.

У нядзелю могуць прыехаць на паркінг, дзе стаяць некалькі соцень грузавікоў, і кожнага кіроўцу пракантралююць наконт стану. Калі высветліцца, што той ужываў алкаголь, то пасведчанне забяруць і вернуць раніцай пасля паўторнага кантролю. Калі нават будзе 0,1 праміле, ідзі і чакай, пакуль не станеш цалкам цвярозым.

Андрей также обращает внимание на культуру пользования световыми приборами. За границей водителей приучили к корректному и адекватному обращению с кнопочками и рычажками: «У Еўропе адразу ж атрымаеш штраф, калі будзеш ехаць з супрацьтуманкамі ў сонечнае надвор’е. У Беларусі ж слепяць фарамі, і нікога гэта не калыша».

«Каб у Беларусі так ездзілі б, дык усе б пабіліся»

В той же Польше мы никак не могли разобраться, имеют ли пешеходы преимущество при пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу. По местным ПДД вроде бы да, но на практике это незаметно.

— Там пешаход павінен спыніцца перед праезнай часткай, — объясняет Андрей. — З другога боку, кіроўцы прапускаюць. Але калі няма тэхнічнай магчымасці спыніцца, такое патрабаванне да пешаходаў дапамагае не дапусціць ДТЗ.

Фото: onliner.by

В Европе очень развито велодвижение, и дальнобойщик, изъездивший большинство европейских стран вдоль и поперек, поражается, как в этом отношении все устроено у нас:

— Я бачу, як у Германіі альбо Нідэрландах ровары рухаюцца з хуткасцю аўтамабіляў. Каб у Беларусі так ездзілі б, дык усе б пабіліся. Там амаль што няма месцаў, каб не было веладарожкі.

А еще по велодорожкам не ходят пешеходы, за это предусмотрен штраф. И если велосипедист собьет человека на выделенной территории, то отвечать с большой вероятностью будет потерпевший.

Другой вопрос, что инфраструктура там на высоком уровне: используются конструктивные элементы, цветовое кодирование, не говоря уже о продуманности размещения велопутей.

Интересно, что, по словам Андрея, гироскутеры, самокаты и другие средства персональной мобильности, как называют такие девайсы в проекте изменений для ПДД, ездят по велодорожкам.

— У той жа час калі веласіпедыст будзе ехаць па тратуары, яму дадуць штраф, — дополняет наш собеседник. — Кожны мае сваю тэрыторыю!

«Калі парушаеш ліміт, то чакай чырвоны»

Андрей также замечает, что разницы в организации дорожного движения между странами ЕС практически нет. Используются те же стандарты, те же средства управления транспортом. Хотя детали могут отличаться (вспомните хотя бы ромбы в Каунасе).

— У нас ноччу можна ехаць і спыняцца на кожным светлафоры, бо будзе гарэць чырвоны, — возмущается дальнобойщик. — У Заходняй Еўропе не так. На скрыжаваннях стаяць датчыкi, i здалёк уключыцца зялёны. Аднойчы ехалі калонай з 5—6 грузавікоў. Везлі груз у Талін. Бачу, што пачалі парушаць ліміт. Кажу па рацыі: «Навошта? Зараз спынімся». Не паверылi. А праз 100 метраў загарэўся чырвоны. Такімі вось метадамі там супакойваюць і прымушаюць весці себя бяспечна.

— Знаете, у меня складывается мнение, что не все у нас плохо, — подытоживает выпуск Юрий Краснов. — Но послушаешь таких людей, как Андрей, и понимаешь: нам еще есть куда стремиться.