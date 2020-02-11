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Гуренко о минском «Динамо»: Хочу, чтобы играли в современный футбол – тот, которым нас балует «Ливерпуль»

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  • 11.02.2020, 14:46
Гуренко о минском «Динамо»: Хочу, чтобы играли в современный футбол – тот, которым нас балует «Ливерпуль»
Сергей Гуренко

Главный тренер рассказал о строительстве «новой команды».

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко объяснил, какой хочет видеть игру команды, сообщает by.tribuna.com.

– Вы строите новую команду. В идеале какой футбол она должна проповедовать?

– Очень хочу, чтобы мы демонстрировали быстрый, скоростной футбол. Чтобы было хорошее движение, чтобы игроки активно бежали вперед, предлагали себя для паса. То есть играли в современный футбол – тот, которым нас балует «Ливерпуль» и другие ведущие европейские клубы. В Беларуси нам подобного футбола явно не хватает, – сказал Гуренко.


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