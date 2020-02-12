На авторынке Беларуси произошла революция 6 12.02.2020, 11:26

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«Американцы» и «европейцы» снова стали лидерами.

"Ап! - и снова все поменялось", — так описывает ситуацию на авторынке Беларуси издание abw.by.

Только мы привыкли к пригону автомобилей из России - и вдруг открылась лазейка, через которую можно привезти что-то интересное из Европы или Штатов. История циклична, а посему, чтобы понимать, что будет дальше, давайте вспомним, как все было.

Старые и дешевые

Для начала - немного о том, что вообще представляет собой сегодня наш вторичный рынок. Для этого обратимся к его отражению - базе объявлений Автобизнеса (на момент подготовки материала в ней было 47.084 легковых автомобиля с пробегом).

Примерно одна треть объявлений (а именно 29%) приходится на машины стоимостью до 3 тыс. долларов, почти столько же (29,5%) - на авто ценой от 3 до 7 тыс. долларов. Доли ценовых диапазонов 7-10 и 10-15 тыс. долларов примерно равные - 14,9 и 14,6%. А вот более дорогие машины (до 20 тыс. долларов и выше) составляют всего 5,7 и 6,3%.

Соответственно на долю машин в возрасте до 10 лет приходится 29,4% объявлений, на долю 10-20-летних авто - 40,9%, 20-30 лет - 25,3%, а старше 30 лет - 4,4% объявлений.

Иначе говоря, более половины предложений на нашем вторичном рынке касается автомобилей старше 10 лет и ценой менее 7000$. И эти сегменты обновлению извне практически не подлежат, ведь ввозить в нашу страну выгодно лишь более свежие и дорогие модели. Разумеется, из-за существующих таможенных платежей, а также других факторов. Каких именно - наглядно показывает история последних десяти лет.

Питание с перебоями

До 2011 года местный автопарк и соответственно вторичный рынок подпитывались во многом за счет "бэушки", пригоняемой из Европы и США. Важный момент: действовавшие тогда таможенные пошлины позволяли относительно недорого ввозить автомобили старше 5 лет, то есть обновлялся и парк дешевых машин. Кроме того, помимо импорта существовал и экспорт: поездив год-другой по Беларуси, автомобили отправлялись в Россию или Казахстан (вы еще помните эти времена?).

Рекордным по импорту стал как раз 2011-й: за 9 месяцев в Беларусь было ввезено 262,4 тыс. легковых автомобилей! Все пытались успеть до "часа икс"! А с повышением таможенных пошлин до уровня российских широкий поток иномарок из-за рубежа иссяк до тонких "ручейков" - их формировали преимущественно "проходные" варианты, то есть автомобили в возрасте 3-5 лет с двигателями объемом до 1,5 л.

В отсутствие свежих поступлений основу "вторички" стали составлять местные автомобили - те самые, что были ввезены в страну до 1 июля 2011-го и не уехали в Казахстан или Россию. То есть рынок second hand уже в большей степени формировали машины, на протяжении нескольких лет эксплуатировавшиеся в Беларуси. Такая "консервация" рынка привела, во-первых, к уменьшению числа "свежепригнанных" машин, особенно в сегментах внедорожников и однообъемников, во-вторых, к росту цен, причем явно переоцененными оказались "старички" из 1990-х (согласитесь, 5500$ за 20-летнюю Audi 80 - это лихо!).

Новая волна массового пригона из-за рубежа случилась в конце 2014-го - 2015 годах. Произошел знаменитый "хапун", когда из-за резкого ослабления российского рубля цены на новые и подержанные автомобили в долларовом выражении упали практически вдвое.

Достаточно привести несколько цифр. Только в декабре 2014-го белорусы "притащили" в страну 49.841 легковой автомобиль, а всего по итогам года было ввезено 144.386 авто (из них именно из РФ - 95.378 машин). При этом, по данным Белорусской автомобильной ассоциации, белорусскими дилерами - членами БАА в 2014-м было продано всего 24.650 новых автомобилей.

События 2014-2015 гг. привели к значительному обновлению автопарка и сказались на вторичном рынке, который принял десятки тысяч автомобилей с восточного направления. С тех пор прошло 5 лет, но пригнанные тогда машины продолжают формировать большую часть предложений.

В массе своей это "бюджетники" (Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Accent/Solaris, KIA Rio), модели гольф-класса (KIA Ceed, Ford Focus, Chevrolet Cruze), а также компактные кроссоверы (Renault Duster, Nissan Qashqai, KIA Sportage) в возрасте от 4 до 10 лет (ведь в России тогда активно покупали не только новые, но и подержанные автомобили).

Знаковый год

В 2019-м был установлен абсолютный рекорд продажи новых автомобилей: члены БАА реализовали на белорусском рынке 64.509 легковушек, что на 22% больше, чем годом ранее. Лет через 5-6 они также будут формировать вторичный рынок, а пока что на нем - новая волна свежепригнанных машин, причем снова из Европы и США. По некоторым оценкам в прошлом году в Беларусь было ввезено около 20 тыс. автомобилей. Можно предположить, что в 2020-м цифра будет еще больше.

Катализатором, безусловно, послужил 140-й указ, который позволил снизить растаможку вдвое. Понятно, что лишь для определенных категорий граждан, но с учетом отсутствия ограничительний по отчуждению условия позволяют ввозить и "вешать" на льготников свежую "бэушку", чем многие покупатели или "перегоны" и пользуются.

При этом заметим, что льготные условия хоть и снижают стоимость растаможки, но не отменяют ее полностью. Ввоз автомобилей старше пяти лет по-прежнему очень дорог и, по сути, лишен смысла, поскольку для недорогих моделей пошлина будет сопоставима со стоимостью самой машины. Экономия значительна в случае изначально дорогих авто или имеющих большие объемы двигателей. Но возможность заплатить 6300 евро вместо 12.600 таможенных платежей - это все равно не для рядового белоруса.

Другими словами, льготная растаможка все равно не позволяет обновить самую старую часть автопарка, зато наносит удар по новым автомобилям ценовой категории от 10 до 30 тыс. долларов. Тем более что те медленно, но верно продолжают дорожать. Помните, сколько в момент своего дебюта на белорусском рынке в январе 2016-го стоила Lada Vesta? Прайс-лист "стартовал" с 7570$ - сейчас он начинается с 10.185$.

Сегодня моделей дешевле 10.000$ в принципе раз и обчелся, а раньше, помнится, можно было выбирать между начальными версиями VW Polo, Ford Fiesta, KIA Rio, Hyundai Accent. Сейчас "бюджетники" только "стартуют" с 12-13 тыс. долларов, а хорошо оснащенные версии стоят от 15.000$ - и это хороший повод всерьез задуматься над пригоном 3-5-летнего автомобиля классом-другим повыше. Ведь если вы захотите купить не пустой, как барабан, новый кроссовер или модель гольф-класса (не говоря уже о среднем), бюджет легко выйдет за рамки 20.000$. А тут - 3-летний Ford Fusion, Honda Civic, Buick Encore и далее по списку.

Что имеем и чего ждать?

Серьезную конкуренцию не только "свежей" местной и российской "бэушке", но и новым автомобилям бюджетных и массовых сегментов сейчас составляют свежепригнанные европейские и американские машины. В определенном смысле белорусский вторичный рынок переживает сейчас вторую молодость. Но лишь отчасти, ведь это касается автомобилей до 5 лет и стоимостью от 10.000$ и выше. А как мы уже знаем, это далеко не самый большой кусок пирога.

Что же делать покупателям победнее? Вариантов два: искать среди местной "бэушки" или же пытаться пригнать что-то из России. Причем в сегменте 7-10 тыс. долларов начинают играть как раз те самые "бюджетники", которые покупались новыми в 2014-2016 годах, либо возрастные автомобили более высоких классов, многие из которых были куплены подержанными в России как раз в годы "хапуна".

Все, что дешевле, - это завезенные еще до поднятия пошлин в 2011-м из Европы и США автомобили, возраст которых давно перевалил за 10-летнюю отметку. С учетом этого, а также белорусской специфики эксплуатации не стоит удивляться, что большая часть этих машин пребывает в удручающем техническом состоянии. Это подтверждают многочисленные отзывы тех, кто пытается найти что-то "живое" в низшей ценовой категории.

Что дальше? Продолжится активный ввоз свежей "бэушки" по 140-му указу, пока государство не внесет какие-либо изменения. При курсовых колебаниях может оставаться актуальной и российская "бэушка". Наконец, останутся местные автомобили, давно "осевшие" в Беларуси. При этом основу свежей "бэушки" в ближайшие годы будут составлять пресловутые "бюджетники", от которых уже постепенно избавляются их первые владельцы, причем отдают примерно за те же деньги, за которые и брали 4-5 лет назад.

Все очевидно: растут цены на новые автомобили, вслед за ними будет дорожать и "бэушка". А дальше - до очередного крутого пике. Как показывает история, рано или поздно оно случится, белорусский авторынок вновь удивит неожиданным вектором развития и чудо-ценами.