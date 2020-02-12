В Беларуси готовят новый аэропорт — как запасной для Минского 10 12.02.2020, 17:18

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Он будет находиться в Болбасово.

На Национальном правовом интернет-портале опубликовали постановление Совета Министров, который согласовал выдачу Банком Развития кредита на реконструкцию аэродрома Орша (Болбасово) в сумме не более 19,5 миллиона долларов, пишет The Village Беларусь.

Для чего понадобилась такая реконструкция? Оказывается, из аэродрома Болбасово хотя сделать запасной аэропорт для подстраховки рейсов, направляющихся в Национальный аэропорт Минск. Еще в августе 2017 года аэропорт Орша стал международным. Также здесь были планы развивать пассажирские перевозки на вертолетах авиакомпании «Орша Эйр».

Директор Департамента по авиации Минсктранса Артем Сикорский в интервью СТВ рассказал:

— Важнейшая задача стоит — продолжение реконструкции аэродрома Орши. Сейчас приступили к третьему этапу реализации этого проекта, строительству необходимой инфраструктуры вокруг этой взлетно-посадочной полосы. Фактически, аэродром Орши мы можем рассматривать как запасной для Национального аэропорта «Минск».

— Но это больше для грузовых перевозок или все-таки пассажирских?

— В первую очередь рассматривается, что аэродром Орша должен стать крупным именно грузовым хабом. Мы планируем до конца 2020 года провести сертификацию и ввести в эксплуатацию эту взлетно-посадочную полосу.

Пока что роль запасного выполняет аэропорт Гомель, от которого до Минск–2 — 250 километров. А от Болбасово до Минск–2 — 160 километров. При этом он не станет самым близким к Минску гражданским аэропортом: от аэропорта Могилева до Минск–2 — всего 135 километров.