Что случилось с Лукашенко? 70 12.02.2020, 19:29

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Правитель вместо встреч начал слушать доклады чиновников по телефону.

В понедельник и среду правитель общался с чиновниками в достаточно необычном формате.

10 февраля Александр Лукашенко выслушал по телефону доклад по нефтяному вопросу. С диктатором беседовал первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Об этом сообщал Telegram-канал «Пул Первого». Отмечалось, что телефонный разговор была продолжительным.

Сегодня, 12 февраля, Лукашенко «заслушал по телефону доклад» Владимира Караника о ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба диктатора. При этом местонахождение правителя она не уточнила.

Других официальных мероприятий с участием Лукашенко в среду не было (по состоянию на вечер).