Американские сенаторы пообещали Зеленскому усилить поддержку Украины 14.02.2020, 20:41

Сенаторы Рон Джонсон, Джон Баррассо и Крис Мерфи на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

Сенаторы Рон Джонсон, Джон Баррассо и Крис Мерфи провели переговоры с президентом Украины в Киеве.

Сенаторы Рон Джонсон, Джон Баррассо и Крис Мерфи посетили в пятницу Киев для участия в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в посольстве США в Украине, передает «Голос Америки».

В сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Фейсбуке, говорится, что «сенаторы встретились сегодня с президентом Зеленским, чтобы усилить неизменную двухпартийную поддержку США Украине и партнерство» между двумя странами.

Сенатор Крис Мерфи написал в своем Твиттере о своих впечатлениях от встречи с украинским президентом.

Just finished our meeting w Ukrainian President Zelensky. I remain very impressed.



I told him that in every challenge there is an opportunity. In the wake of impeachment, Congress should increase support for Ukraine. And Zelensky gave us a list of new ways to help. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 14, 2020

«Я остаюсь под большим впечатлением. Я сказал ему [Зеленскому], что в каждой проблеме есть возможность. После импичмента Конгресс должен усилить поддержку Украины. И Зеленский предоставил нам список новых способов помощи», - отметил сенатор.

«Я думаю, мы все уверены в том, что президент Зеленский не хочет вмешиваться в американскую политику, и мы надеемся, что любое давление с этой целью, существовавшее в прошлом, завершилось», - заявил демократ Крис Мерфи после встречи с украинским лидером.

«Наше послание в том, что мы хотим оставить позади этот вопрос с импичментом, и мы хотим двигаться совместно, республиканцы и демократы, поддерживая Украину», - добавил Мерфи.