Историк: Самая кровопролитная война в истории Беларуси была с Россией 2 14.02.2020, 22:38

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Тема наших войн с восточным соседом была длительное время табуирована.

Доктор исторических наук Александр Кравцевич констатирует, что военные противостоянии Великого Княжества Литовского и Москвы за доминацию в Восточной Европе начались с 1335 года, передает «Белсат».

«В 14 веке Московское княжество по сравнению с ВКЛ – карлик. Но уже на рубеже 15-16 веков мы поменялись ролями», – говорит Александр Кравцевич.

ВКЛ и Москва постоянно воевали. В 16 веке на счету наших воевод были славные победы. Например, в 1514 году гетман Острожский разбил втрое большее войско московитов под Оршей. Но чем дальше – тем больше восточный сосед побеждал в соревновании за гегемонию в Восточной Европе.

Ливонская война (1558-1582 лет) подтолкнула ВКЛ к конфедерации с поляками в Речи Посполитой. Справляться с восточным врагом самостоятельно мы уже не могли.

А так называемая Неизвестная война (1654-1667 годов) с Москвой и войсками Богдана Хмельницкого стала пожалуй самой кровавой в истории Беларуси. Погиб как минимум каждый второй житель белорусских земель. Сотни тысяч наших предков вывезли на Восток. Историк Олег Трусов считает, что это была «война на уничтожение нашей нации».

«Во времена СССР нельзя было упоминать об этой войне. Нельзя было писать, что это была война с Россией. Поэтому историк Геннадий Саганович, который ее исследовал, дал название Неизвестная война, – добавляет Александр Кравцевич. – Именно после тех событий Смоленск полностью закрепился за Московским государством».

Писатель и историк Владимир Орлов отмечает, что до этой войны многие археологи сравнивали материальный уровень белорусских городов с городами немецкими или нидерландскими. Но именно после Неизвестной войны образовалась цивилизационная пропасть, которую мы ощущаем по сей день.

«В Минске в 1667 году осталось всего 170 жителей. В Полоцке перед войной было около 1500 домов, осталось 102. В Витебске было 980 домов, осталось 56, – приводит цифры писатель и историк Владимир Орлов. – Вот масштабы этой катастрофы. И мне представляется, что в том кровавом потопе – корни многих наших современных национальных бед».

Среди прочего, эксперты обсуждают военные кампании, когда белорусские земли становились ареной боевых действий во время разборок Москвы с другими геополитическими монстрами. И конфликты, приводившие к братоубийственной войне внутри Беларуси.