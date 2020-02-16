Афганский удар Трампа по Кремлю 16.02.2020, 12:11

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Что происходит в подбрюшье РФ?

Американцы и натовцы 20 лет обеспечивают безопасность региона Центральной Азии – мягкого подбрюшья России. Ситуация изменится не в пользу Кремля, если Дональду Трампу удастся вывести силы США из Афганистана. Вместе с завершением самой длинной войны Америки может закончиться и спокойствие на южной границе бывшего СССР, сообщает «Белсат».

С договором с «Талибаном» или без него – США будут сокращать свое военное присутствие в Афганистане.

4 февраля Дональд Трамп в обращении к Конгрессу США под аплодисменты заявил: «Мы работаем над тем, чтобы закончить самую длинную войну Америки и вернуть наши войска домой».

Начальный план – сразу на треть: с 12 000 солдат до 8 000. Дональд Трамп готовится к перевыборам, и, наконец, решил выполнить обещание, озвученное еще во время своей первой компании, в 2016 году. Конец «решительной поддержки» (такое название носит военная операция сил НATO и союзников США в Афганистане) может иметь непредсказуемые последствия для стабильности внутри страны и для целого региона.

Мухаммад Шариф Хасаньяр, директор «Ariana News TV», Кабул, Афганистан комментирует для «Белсата»: «Без последовательного мирного процесса выход международной коалиции из Афганистана создаст много проблем. «Талибан» вместе с другими террористическими группировками захватят страну. С выходом войск будет обрезана и финансовая помощь. Это вызывает большое беспокойство внутри Афганистана. Люди хотят мира, но с присутствием международных сил».

После заявлений США тема Афганистана стала одной из двух основных во время встречи министров обороны стран НATO 12-13 февраля в Брюсселе. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг был сдержан в оценке перспектив, которые откроются после выхода из Афганистана войск НATO и союзников, но по его словам было понятно, что НATO только реагирует. Решения же принимают не в Брюсселе, а в Вашингтоне.

Генсек НATO Йенс Столтенберг заявил: «Устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут только посредством межафганского диалога. Так что это не дело НATO – решать ситуацию, афганцы сами должны определять. Мы хотим только создать условия для этого межафганского диалога. С нашей стороны главной будет поддержка этого диалога, чтобы «Талибан» понял, что они не победят на поле битвы, а только настоящим желанием снизить военную активность».

Если американцы начнут выходить из Афганистана, развалится и коалиция. Без США ни одна другая страна, из входящих в «Решительную поддержку», не будет в состоянии нести бремя ответственности за мир в Афганистане. Выводить войска начнут и другие.

Комментирует Петр Лукасевич, экс-посол Польши в Афганистане, полковник запаса: «История больших выводов войск из Афганистана, сначала Cоветов в 1980-х, позже американцев в 1990-х, доказывает, что без внимания больших стран Афганистан сразу погружается в хаос и гражданскую войну. Будет ли так и сейчас? Афганцы устали от долгой войны, но войны не обращают внимания на такие вещи. Будет ли война? Это будет зависеть от интересов местных властных групп».

Переговоры, которые США ведут с террористическим по своей сути движением «Талибан», имеют несколько слабых сторон. Первая – «Талибан» не однородная структура: некоторые крылья этой организации почти не сотрудничают с другими частями. И вторая – договоры могут привести к какому-то временному примирению, позволят коалиции спокойно вывести войска, но не изменят сущности «Талибана» и его устремлений. Стратегическая цель талибов – не перемирие, а захват власти в Афганистане, остальные движения – лишь тактика.

Говорит Андрей Серенко, директор Центра изучения современного Афганистана, Россия: «Джихад – это единственная форма существования «Талибана». Никакой другой формы в качестве своего существования «Талибан» не допускает. Это не политическая организация, не общественная организация, это не общество любителей кактусов, это террористическая джихадистская организация. Она не приспособлена к работе в мире, она приспособлена к ведению джихада».

Эксперты убеждены, что подготовленные натовскими инструкторами афганские силы специальных операций способны противодействовать террористическим группировкам внутри страны, но делать это они могут только при финансовой и технической поддержке извне и только какое-то время. К тому же ослабленный контроль преобразует Афганистан в центр притяжения радикальных исламистов со всего региона и может создать условия для возрождения клона «Исламского государства». В минусе останутся все, но первыми результат почувствует, как это ни парадоксально, Россия.

«При всей антинатовской и антиамериканской риторике Москву устраивает статус-кво, когда американцы и натовцы в течение 20 лет обеспечивают безопасность региона Центральной Азии – мягкого подбрюшья России», – продолжает Андрей Серенко.

Согласно предварительному договору с США, ближайшая неделя будет проверкой для движения «Талибан», смогут ли они воздержаться от нападений на правительственные войска. И даже если в марте будет подписано какое-то соглашение, процесс вывода войск растянется минимум на год, а то и на полтора. За это время может случиться что угодно: Трамп может переизбраться и передумать, а «Талибан» – нарушить договор. Если же Афганистан реально останется без международного контингента, то первым, кому стоит задуматься о последствиях, будет Кремль.