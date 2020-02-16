Си Цзиньпин заявил, что знал о коронавирусе еще до объявления эпидемии 8 16.02.2020, 13:42

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Глава КНР утверждает, что сразу распорядился принять меры по борьбе с новым заболеванием.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил принять меры по профилактике пневмонии, вспышку которой зафиксировали в городе Ухань в конце декабря прошлого года, еще в начале января. Об этом говорится в его статье, опубликованной в журнале Центрального комитета компартии Китая «Цюши», сообщает РБК.

По словам Си Цзиньпина, он отдал распоряжение 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро партии. 20 января он указал властям на необходимость «уделять первоочередное внимание безопасности и здоровью граждан» в связи с распространением болезни и принять меры для сдерживания инфекции.

Два дня спустя, 22 января, председатель КНР заявил, что направил в провинцию Хубэй, эпицентр заболевания, распоряжение «ввести всеобъемлющий и строгий контроль» за выездом людей. На следующий день власти закрыли столицу провинции на карантин.

О том, что вспышку пневмонии мог вызвать новый вид коронавируса, который получил название COVID-19, китайские ученые объявили 9 января. О первом случае смерти от инфекции стало известно 11 января.