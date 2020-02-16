В Старых Василишках отпразднуют 81-ю годовщину со дня рождения Чеслава Немена 2 16.02.2020, 15:15

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Как на малой родине музыканта готовятся к торжествам.

16 февраля в Старых Василишках (Щучинский район) состоятся торжественные события к 81-й годовщине со дня рождения Чеслава Немена, сообщает «Белсат».

Фото: globus.tut.by

Часть событий пройдет в Музее Чеслава Немена, где 19 лет жил Чеслав Выджицки, более известный как Чеслав Немен.

В 2019 году институт POLONIKA финансировал ремонт кровли дома стоимостью свыше 26 тысяч евро. Работы выполнялись на основании плана, подготовленного специалистом по охране деревянных архитектурных памятников и исторических плотницких конструкций Министерства культуры и национального наследия.

Благодаря ремонту туристы и гости музея смогут увидеть восстановленный первоначальный вид дома.