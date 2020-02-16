Путинская система схлопывается Телеграм-канал «Кремлевский мамковед»

16.02.2020, 18:12

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Конструкция уже не выдерживает нагрузки и трещит по технологическим швам.

Примечательно, что путинская система начала схлопываться в созданной самим Путиным точке бифуркации, вызывая флуктуации в элитах.

Официальный транзит еще не запущен, а конструкция уже не выдерживает нагрузки и трещит по технологическим швам, вызывая острое беспокойство в верхах.

Выстроенная в АП стратегия, согласно которой центром силы текущего момента является доверие Путину, оказывается нежизнеспособной, обрушивая акции верховного правителя.

Уход с поста премьера Дмитрия Медведева, служившего долгие годы «громоотводом» для Путина, только подтвердил логику политического процесса: за всё происходящее в стране отвечает Президент, теза стала дополнительным аргументом для неопределившегося электората, увеличивая число недовольных работой гаранта.

Вынужденное будирование темы доверия президенту (текущий уровень которого, по данным «Левады», составляет 35%) по заданию АП в фарватере голосования по поправкам в Конституцию превращается в факап. Ещё одно исследование ВЦИОМа (проводимое с 2006 года) содержит формулировку: «Кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» – и предполагает самостоятельное указание респондентами политических деятелей с неограниченным количеством ответов. Только 30,6% опрошенных выбрали Путина – это ощутимое падение (на 27%) рейтинга гаранта с декабря 2017 года.

Актуализация темы доверия Президенту несет свой сакральный смысл для текущего политического процесса. Низкий потенциал Путина запускает форс-мажорные обстоятельства и затрудняет стратегическое планирование.

Кроме того, необходимо понимать, что население склонно давать социально одобряемые ответы, а значит, рейтинг доверия гаранту на самом деле может быть даже ниже 30%-ного уровня. В этом случае группа базового электората Путина находится в меньшинстве.

Нынешний уровень поддержки президента РФ создает угрозу всем кардинальным политическим маневрам в стране – начиная с переписывания Конституции и заканчивая транзитом власти.

Телеграм-канал «Кремлевский мамковед»