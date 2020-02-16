Названы самые экономичные бензиновые авто в Европе 16.02.2020, 19:14

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Специалисты составили рейтинг из доступных машин.

Специалисты британского издания What Car составили рейтинг самых экономичных и бензиновых автомобилей в Европе, пишет korrespondent.net .

Десятое место в списке заняла Dacia Sandero 0,9 TCe, которая является самой дешевой машиной на рынке Великобритании. Расход топлива автомобиля составляет 4,45 л на 100 км.

Ступенью выше оказался Seat Leon с 1,0-литровым мотором, который расходует на 100 км 4,43 л топлива.

На восьмой и седьмой строчке расположились Kia Picanto 1,0 и Volkswagen Up 1,0 TSI 90 с результатами 4,41 л и 4,38 л соответственно.

Шестое место занимает Seat Ibiza 1,0 TSI 95 – расход топлива модели на 100 км равен 4,35 л.

Замыкает топ-5 рейтинга модель Suzuki Baleno с 1,0-литровым мотором. После преодоления 100 км бак автомобиля опустеет на 4,26 л.

Такой же расход зафиксирован у Skoda Citigo 1,0. Однако такие автомобили теперь доступны только на вторичном рынке, так как производитель заменил автомобиль на электрическую модель.

Третью позицию занял Volkswagen Up 1,0 75 с результатом 4,21 л на 100 км.

Второе место было присуждено Suzuki Celerio 1,0, поскольку расход топлива автомобиля составляет 4,07 л на 100 км.

Абсолютным лидером рейтинга стал Suzuki Ignis 1,2 SHVS. Это мягкий гибрид, и электрический "довесок" позволяет автомобилю расходовать на 100 км всего около 3,95 л.