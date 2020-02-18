Турецкие СМИ: В Сирии у нас идет настоящая война с Россией 18.02.2020, 14:13

ФОТО: A. SAFARJALANI

Граждан Турции призвали сплотиться перед лицом внешнего врага.

«Почему Кремль, зная, что путем ориентации на этнорелигиозную принадлежность невозможно обеспечить целостность Сирии, упорно занимает сторону Башара Асада?

Почему «лидер», желающий сохранить целостность государства, позволяет другому государству в своей же стране бомбить свой народ? Стало быть, он сам не уважает свой народ. Он полагает, что, защищая убийц, набранных из Ирана, ливанской «Хезболлы», он будет продолжать править страной», — пишет турецкий журналист Арслан Текин в статье для издания Yeni Çağ (перевод — inosmi.ru).

Люди, чтобы спасти свои жизни, бросают все и бегут, используя любые транспортные средства, которые только могут найти, влача нищенское существование. И бегут эти люди в сторону Турции… Можем ли мы сказать, что только из-за близости границы?

Обеспечить целостность страны на обезлюдевших землях невозможно. Люди, нашедшие убежище на других землях, захотят вернуться в свою страну. До каких пор ты будешь убивать?

Кремль исподволь проявляет враждебность по отношению к Турции. Почему он всецело поддерживает Башара, у которого круг сторонников уже сузился, и он не сможет достичь никакого результата, даже если Россия сосредоточит там всех своих военных? Если вопрос в том, чтобы одержать победу, то от кого Москва выиграет больше — от Турции или от Башара, у которого осталась лишь горстка сторонников?

Россия, конечно, знает это. Россия хочет сказать: «Я главная, я получу то, что хочу», — но она не учитывает, как ожесточен, как разгневан народ Турции, которая обладает населением численностью 83 миллиона и, более того, находится в стратегическом регионе.

Народы, которые можно назвать симпатизирующими Турции, проживают в основном в Российской Федерации… Если мы станем перечислять, начиная с Кавказа, в будущем у России может быть немало причин для головной боли. Россия должна принимать в расчет тех, у кого есть родственная и душевная привязанность к Турции, кто может перейти к активным действиям при возникновении малейших затруднений, допустим, если государство вступит в экономический кризис, а время от времени такое бывает, и сказать: «У нас есть страна, с которой идти дальше, у нас есть Турция».

Во времена Советского Союза люди не видели, не знали заграницу. Я говорю как журналист, который жил в Средней Азии, бывал на Кавказе, когда столь немногие знали Турцию… В учебниках же турок очерняли. В доказательство я даже вырвал некоторые страницы и привез их с собой.

Советский Союз распался. Люди, живущие в России, стали узнавать зарубежные страны. Все, как русские, так и другие народы, знают Турцию, знают турок. Что касается народов, они понимают, что Турция для них намного значимее Сирии. Если вы обратите внимание на количество россиян, которые приезжают не только за покупками, но и для отдыха, вы поймете, в каком антагонизме находится народ по отношению к власти в стране.

Единственной силой, способной убедить Башара, является Россия. С этого момента они должны знать, что ничего не смогут добиться, сбрасывая бочковые бомбы.

Отныне Сирия разделена на части. Мазхабное мышление ни при каких условиях не может обеспечить единство.

Русь была маленьким княжеством. И первым княжеством был Киев. В дальнейшем появилось Московское княжество, которое после распада Золотой Орды поглотило ее части одну за другой.

Русские поглотили обширное пространство, убивая тюрков. С одной только Османской империей с 1677 по 1918 год они 13 раз вступали в войну и 11 раз одерживали победу.

«В Сирии настоящая война идет с Россией. Давайте анализировать историю и извлекать должные уроки. Почему турки проигрывали или выигрывали? Первая причина пережитых поражений состоит в неспособности обеспечить внутреннее единство.

Сейчас пришло время объединиться. Наши политики готовы перестрелять друг друга при первой возможности. То, что власть считает оппозицию «врагом», это неправильно — внутренние распри просто возмутительны.

Давайте возьмем себя в руки!», — пишет издание.