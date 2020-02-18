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«Белпочта» приостановила отправку посылок в Китай

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  • 18.02.2020, 15:19
«Белпочта» приостановила отправку посылок в Китай

В КНР просто перестали летать авиакомпании-партнеры почтовых отделений.

"Белпочта" приостановила отправку посылок в Китай. Пресс-служба предприятия подчеркивает, что это временная мера. Причиной остановки приема всех видов международных почтовых отправлений называется отмена рейсов в КНР авиакомпаний-партнеров, которые занимались их доставкой, сообщает "Еврорадио".

"Укрпочта" объявила об остановке доставки посылок в Китай еще на прошлой неделе. Причина была названа такая же.


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