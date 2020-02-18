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В белорусском агрогородке «Табакерку» поставили у входа в церковь

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  • 18.02.2020, 16:08
В белорусском агрогородке «Табакерку» поставили у входа в церковь

Жители недовольны.

Возле храма святого великомученика Георгия Победоносца в агрогородке Каменюки (Брестская область) появился киоск «Табакерка», об этом tut.by рассказали местные жители.

Жители агрогородка недовольны появлением «Табакерки» по нескольким причинам. Во-первых, ларек загораживает вид на Свято-Георгиевскую церковь — один из красивейших деревянных храмов района. Во-вторых, люди не понимают, зачем он там — в нескольких шагах от «Табакерки» есть магазин, в котором среди прочего продают и табачные изделия.


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