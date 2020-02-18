В белорусском агрогородке «Табакерку» поставили у входа в церковь 1 18.02.2020, 16:08

Жители недовольны.

Возле храма святого великомученика Георгия Победоносца в агрогородке Каменюки (Брестская область) появился киоск «Табакерка», об этом tut.by рассказали местные жители.

Жители агрогородка недовольны появлением «Табакерки» по нескольким причинам. Во-первых, ларек загораживает вид на Свято-Георгиевскую церковь — один из красивейших деревянных храмов района. Во-вторых, люди не понимают, зачем он там — в нескольких шагах от «Табакерки» есть магазин, в котором среди прочего продают и табачные изделия.