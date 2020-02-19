На круизном лайнере Diamond Princess закончился коронавирусный карантин 19.02.2020, 11:15

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Пассажиры покидают судно.

На пассажирском лайнере Diamond Princess, с начала февраля дрейфующего в порту Йокогамы, закончился карантин. В среду, 19 февраля, около 500 пассажиров, у которых не был выявлен коронавирус COVID-19, начали покидать судно. Это в основном люди пожилого возраста. Развозить к местам дальнейшего следования их будут городские автобусы и такси. По данным японских властей, которые приводит агентство dpa, на то, чтобы все пассажиры покинули судно, потребуется минимум три дня, передает dw.com.

Между тем несколько сотен пассажиров вынуждены остаться на борту. Каждый, кто вступал в контакт с теми, у кого был обнаружен коронавирус, должны провести в карантине еще 14 дней. Некоторые пассажиры Diamond Princess пока что ждут результатов медицинского обследования. Весь экипаж и обслуживающий персонал лайнера также должен пройти карантин, который начнется после того, как судно покинут все пассажиры.

Коронавирус диагностирован у 542 пассажиров Diamond Princess

Всех зараженных вирусом доставили в больницы в Японии. Среди заразившихся легочным вирусом пассажиров - двое россиян. Лайнер Diamond Princess с 3 февраля дрейфует в гавани японского города Йокогама. Карантин на нем был объявлен 5 февраля, после того, как на предыдущей стоянке судна в Гонконге с него сошел пассажир, у которого был обнаружен вирус. Всего на борту было более 3700 пассажиров и членов экипажа, 24 из них - граждане России.

В среду, 19 февраля, карантин также закончился у россиян, эвакуированных из китайской провинции Хубэй. Ни у одного из 144 граждан России и других государств, помещенных на карантин в санаторий "Градостроитель" в Тюменской области, коронавирус выявлен не был.