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Ученые рассказали о традициях неандертальцев

  • 19.02.2020, 17:26
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Ученые рассказали о традициях неандертальцев

Археологи наткнулись на интересную находку в иракской пещере.

Американские археологи из Колумбийского университета нашли подтверждение тому, что неандертальцы практиковали примитивные погребальные обряды. Этим подтверждением оказались найденные в пещере Шанидар (Иракский Курдистан) останки неандертальца, умершего предположительно 70 000 лет назад, пишет журнал «Нож».

Анализ положения и состояния скелета (кстати, его назвали «Шанидар Z») указывает на то, что с телом умершего могли проводить те же ритуальные манипуляции, что и с другими телами неандертальцев, ранее найденными в той же пещере.

В частности, археологи заметили, что Шанидар Z был похоронен в заранее выкопанной яме, в которую также поместили обозначающий камень. В толще земли, окружавшей скелет, обнаружили вкрапления цветочной пыльцы — точно такие же следы были найдены с 1951 по 1960 год в захоронениях в Шанидаре. Ученые предположили, что данные, полученные при раскопках Шанидара Z, доказывают традицию неандертальцев погребать умерших в ямах, причем немаловажную роль в обряде играли цветы. Таким образом, пещера может оказаться древним кладбищем.

Существуют, однако, и другие версии, согласно которым считается, что неандертальцев могло просто завалить камнями и землей, на которой росли растения.


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