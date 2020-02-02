Андрей Войнич: В голове Лукашенко играет странный квартет 19 2.02.2020, 9:41

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ИВАН КРЫЛОВ, БАСНЯ «КВАРТЕТ», КАДР ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА

Люди в нищете, а он себе новый самолет покупает.

Можно ли говорить о том, что для белорусской власти действительно сложилась «непростая ситуация» и за несколько месяцев до президентских выборов? На днях прозвучало несколько неоднозначных заявлений Лукашенко, которые могут выдавать определенные настроения в верхних этажах власти.

Ситуацию в стране в преддверие президентских выборов 2020 года для сайта Charter97.org прокомментировал независимый блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич.

— Как бы вы прокомментировали недавнюю поездку Лукашенко на его малую родину в Шклов? Какие из нее можно сделать выводы о состоянии белорусской власти в данный период?

— Начнем с того, что Лукашенко каждый год говорит, что «у нас будет нелегкий год» или «у нас был нелегкий год» — в этом смысле у него ничего не меняется. У нас «нелегкие года» уже накопились в таком количестве, что человека удивить этим практически невозможно, а напугать тем более. Это, с одной стороны, простая болтовня, но, другой стороны, в этом раз для правителя в буквальном смысле наступил действительно непростой год.

Во-первых, произошли определенные изменения в социальной сфере: подорожание коммуналки, подорожание проезда, пересчет зарплат бюджетникам… Бюджетники, кстати, очень недовольны. Я в прошлом медик и общаюсь с людьми, которые работают в медицинской сфере. Люди крайне недовольны: вроде бы, у них должно было стать больше дохода, но в реальности становится меньше — плюс инфляция. То есть, ситуация в самом деле достаточно жесткая и критическая.

По поводу поездки правителя на Шкловщину… Как бы сказать помягче… Лукашенко стал таким эмоциональным подростком-гопником. Он, в принципе, и был им, но в данном случае из него это «прет» уже без всякого сдерживания.

Тут даже не важно, что он сказал — важно, как он сказал. Ничего конструктивного он не выдал там: «наклонили» по нефти, «поставили …». Какой уважающий себя руководитель будет делать такие заявления на камеру? По-моему, это край маразма, абсурда для высказываний человека.

Смотришь на него — и ощущение такое, что это басня Крылова «Квартет». Такое ощущение, что в его голове, в его личности все эти мартышки, ослы (кто там еще был?) сложились в такой странный квартет — и каждый пытается для себя играть. И это все в одном человеке одновременно выплескивается наружу через его «словесный понос». Вот собственно все, что можно сказать о его поездке на Шкловщину. В принципе то же самое можно сказать почти обо всех его высказываниях в последнее время. Они очень эмоциональны и неконструктивны.

— После Шкловщины было совещание по проблемам агропромышленного комплекса Витебской области, где он заявил, что фактически целая область должна вернуть ему 1,5 миллиарда долларов. Это, похоже, первое заявление в таком ключе — раньше речь шла исключительно о «поддержке» аграриев. Является ли это каким-то важным симптомом, по-вашему мнению?

— Что ж, человек, опять повел себя, как гопник, причем гопник неграмотный. Человек довел сельское хозяйство до той стадии, в которой оно не может зарабатывать даже на себя, в ноль выйти не может. Он посадил его на дотации, на субсидии, которые себя не оправдывают. То есть, эта его «плановая экономика» не работает и работать не будет никогда. В принципе, она нигде никогда не работала. Но Лукашенко почему-то искренне убежден в обратном, может быть, он это делает специально, как клуб вредителей какой-то.

При том, что он это сам все сделал, загнав в долги аграриев, сейчас он требует, чтобы они эти долги вернули. Вся эта ситуация не то что вымогательством пахнет — это чистой воды бандитизм. Так бандиты в 90-е ставили человека в такие условия, чтобы он работал в минус, входил в долги, которые потом с него взыскивали. Потому что им с другого человека, не связанного с ними, тяжело было взять долги, нечего было «предъявить». А тут правитель намерено создал ситуацию, при которой есть что «предъявить».

В принципе, он не прав даже юридически, не говоря уже о том, что он не может требовать 1,5 миллиарда долларов, с людей, которые живут впроголодь, в большинстве своем в сельской местности. А он с них требует деньги. Не напрямую конечно, а через власти этой области. Но в любом случае, власти будут изымать эти средства с простых людей — через налоги, через поборы, через принудительную подписку на официальные газеты. Способов вымогательства Лукашенко ввел столько, что угадать, какими в данном случае будут пользоваться, просто невозможно. Но они будут пользоваться и они будут доводить до состояния крайней нищеты всю область.

— Как вы прокомментируете, что на фоне такого заявления появилась информация о покупке Лукашенко нового Business Jet, который стоит довольно-таки не дешево.

— 102 миллиона долларов. Да, я об этом писал в «Фейсбуке». А прокомментировать все очень просто на самом деле.

Я сравниваю поведение этого человека с тем, как маленький капризный ребеночек в бедной семье разбил коленку и мама вместо того, чтобы купить домой палку колбасы, или пакет молока, или йод, чтобы помазать коленку, идет и покупает ему конфеты. Таким образом, Лукашенко купил себе «конфетку» — в то время, когда у него коленка разбита.

Причем не у одного него — он разбил колени всей стране. Но себя, потому что ему, видишь ли, плохо (у меня такое ощущение, что ему душевно ой как плохо), он потешил такой игрушечкой. При этом он не смог скрыть от СМИ дорогой самолет. Получился резонанс — это ведь не булавка бриллиантовая. А сколько игрушек и на какие суммы он в реальности покупает себе для такого баловства, мы не знаем. И пока он не уйдет от власти, пока его не будут судить, мы и не узнаем.

Мое мнение по итогу всех последних событий: все это — агония лукашенковской власти, это настоящая агония. Сейчас он поедет в Добруш — и там сейчас косят траву зимой. И «мэр» города показала блогеру фигу в камеру. Это истерика. Это агония власти. Ее, этой власти, уже не будет скоро. Все! Точка. Мое мнение такое: Лукашенко не удержится сам. Поэтому пускай готовится к выборам. Выборы будут серьезные.

— А каковы настроения среди обычных белорусов? И настроены ли они так же, как и вы, на то, что эти выборы очень важны и «пробил час X»?

— Тут можно разделить людей на несколько категорий.

Очень большое количество людей понимает, что время пришло, что уже тянуть больше некуда. Настроены, в большинстве своем, категорично на смену власти. Это факт. Если брать по степени готовности к каким-то серьезным шагам, то все-таки таких людей тоже большинство.

Но есть достаточная группа людей, которая не готова еще к таким серьезным шагам. Но я думаю, что эта «прогрессия экономического дна», которая сейчас наблюдается, может подтолкнуть и этих людей к каким-то серьезным действиям.

При этом люди, которые еще не готовы, настроены радикально против Лукашенко и против его власти. Просто они считают, что пока что им еще есть что терять. Это люди, которые в ближайшие месяцы, из-за положения дел в экономике, поймут, что на самом деле терять уже нечего.

По поводу настроений среди знакомых: скоро будет встреча выпускников-медиков. Мы создали общий чат, где общаются больше 60 человек. В последнее время я замечаю там, что люди очень недовольны. Именно медики недовольны властью и положением дел настолько, что тотально ищут работу в Польше, в Литве, в Латвии. Готовы переезжать — а ведь это семейные люди. То есть, это 40-летние женщины с семьями и детьми, которые готовы ездить вахтовым методом за границу и работать там. Готовы учить язык. Готовы сдавать экзамены. Потому что здесь работать невозможно: медицинская сфера убита.

То же самое, мне кажется, происходит и со всеми бюджетными сферами. У меня брат на одном из заводов работает в Минской области, он писал на днях, что работать стало очень тяжело: вынуждают уходить в отпуска за свой счет, с зарплатами проблемы. То есть, Лукашенко сам делает все, чтобы люди его не «выбрали».

— Чтобы вы хотели сказать той категории людей, которые недовольны, но еще не готовы выходить на протесты?

— Я могу сказать этим людям только одно. Лукашенко можно сменить, выходя на улицы. Практика «парламентских выборов» показала, что он этого боится.

То есть, мы выходили на улицу в «парламентские выборы», мы выходили на улицу в поддержку независимости — и это все аукнулось серьезным переполохом для властей. Не потому был запущен этот «судебный конвейер», что Лукашенко хочет пальчиком погрозить, а потому что он боится.

И это значит, что только таким способом, выходя на улицы, показывая свой протест, показывая свое недовольство открыто, мы можем изменить ситуацию в стране. И тогда те люди, которые недовольны нынешнем положением, будут иметь шанс его исправить.