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Лукашенко: Работаем на всю Северную Африку

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  • 20.02.2020, 10:23
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Лукашенко: Работаем на всю Северную Африку
Фото: belta.by

Такой подход показал свою «эффективность».

Беларусь и Египет решили делать ставку на совместные предприятия. Об этом Лукашенко сообщил журналистам после переговоров в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает БелТА.

Основное внимание на переговорах президенты уделили торгово-экономическим связям.

По словам Лукашенко, совместные наработки есть в промышленной, военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной областях. В сфере промышленной кооперации страны начинали с проектов по созданию в Египте сборочных производств.

"Убежден, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку и рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по континенту", - отметил Лукашенко.

"Мы делаем ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий. Такой подход уже показал свою эффективность", - подчеркнул правитель.

"Для Беларуси большой интерес представляет участие в масштабных проектах, инициированных египетским руководством, прежде всего в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, ориентированной на экспорт", - сказал Лукашенко.


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