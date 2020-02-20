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NASA опубликовало открытку с края космоса

  • 20.02.2020, 14:05
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NASA опубликовало открытку с края космоса

На ней показано редкое атмосферное явление.

Самые высокие облака в земной атмосфере располагаются в мезосфере и называются серебристыми электрическими облаками, пишет Naked science.

Серебристые электрические облака формируются в мезосфере, на высоте порядка 70-85 километров, и видны исключительно в тот момент, когда Солнце находится ниже горизонта Земли (на высоте 6-16 градусов) и подсвечивает их.

Фото: NASA

Фотография этого достаточно редкого атмосферного явления, которое с земли чаще всего наблюдается в самые короткие ночи в высоких широтах, была сделана с борта Международной космической станции, когда та находилась на высоте 433 километров над южной частью Тихого океана. «Серебристые, ночные светящиеся облака — самые высокие в атмосфере Земли», — говорится в подписи к снимку.

Для образования таких облаков необходимы достаточные объемы водяного пара, низкая температура и мелкие частицы пыли, в том числе метеоритная пыль. Оседающий на них водяной пар превращается в лед, который и рассеивает солнечный цвет, придавая свечению серебристо-электрический оттенок.


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