Немецкая полиция обнаружила видеопослание стрелка из Ханау 20.02.2020, 15:36

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Следствие предполагает, что он руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

Предполагаемый преступник, расстрелявший в немецком городе Ханау в ночь на четверг, 20 февраля, как минимум, девять человек, за несколько дней до убийства опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным агентства dpa, сообщают правоохранительные органы, ведущие расследование, передает dw.com.

Свой клип некий Тобиас Р., 43-летний немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". Видео было снято на частной квартире.

В своем послании автор видео заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу". Граждане Америки, по его словам, должны проснуться и начать борьбу с таким положением вещей.

Какого-либо указания на то, что автор видео собирается осуществить насильственные действия в Германии, в послании не приводится.

Между тем, как заявил на пресс-конференции представитель Федеральной прокуратуры Германии, следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца, вероятно, руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

В ночь на четверг в двух кальянных гессенского города Ханау ночью были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, среди них, вероятно, тело предполагаемого преступника.