закрыть
20 февраля 2020, четверг, 16:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Немецкая полиция обнаружила видеопослание стрелка из Ханау

  • 20.02.2020, 15:36
Немецкая полиция обнаружила видеопослание стрелка из Ханау
Фото: AP

Следствие предполагает, что он руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

Предполагаемый преступник, расстрелявший в немецком городе Ханау в ночь на четверг, 20 февраля, как минимум, девять человек, за несколько дней до убийства опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным агентства dpa, сообщают правоохранительные органы, ведущие расследование, передает dw.com.

Свой клип некий Тобиас Р., 43-летний немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". Видео было снято на частной квартире.

В своем послании автор видео заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу". Граждане Америки, по его словам, должны проснуться и начать борьбу с таким положением вещей.

Какого-либо указания на то, что автор видео собирается осуществить насильственные действия в Германии, в послании не приводится.

Между тем, как заявил на пресс-конференции представитель Федеральной прокуратуры Германии, следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца, вероятно, руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

В ночь на четверг в двух кальянных гессенского города Ханау ночью были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, среди них, вероятно, тело предполагаемого преступника.


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич