Странные экскурсии 9 Ирина Халип

21.02.2020, 10:13

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ИРИНА ХАЛИП

«Промывание мозгов» прочно вошло в школьную программу в Беларуси.

В назначенное время друг моего сына - такой же шестиклассник, но из другой школы, - на связь не вышел. Прогулка не состоялась. Вечером друг позвонил и сказал, что их класс после уроков повели на экскурсию в школу КГБ.

В школе КГБ (сейчас она официально называется институтом национальной безопасности, но смысл не изменился, а учебные программы и вовсе из пятидесятых) детям дали пострелять. Их повели в тир и всучили оружие: давайте, детки, учитесь стрелять, для начала по шарикам. Потом рассказали героическую историю заведения. Многие, говорили, выдающиеся люди нашего времени окончили именно школу КГБ. Фамилий, правда, не называли: а то вдруг дети запомнят да погуглят? И увидят суконные физиономии каких-нибудь Патрушева да Сухоренко. Поэтому пусть верят на слово. Тем более что чаем с конфетами и печеньем школьников угостили – атмосфера дружбы и доверия была создана с легкостью.

А еще детям показали памятник чекистам, который, в отличие от оскандалившегося городового, не напротив заведения притулился на всеобщем обозрении, а скромно спрятался в одном из коридоров школы КГБ. Статуя для междусобойчика: никто снаружи не знает, что она там есть, зато обитатели заведения могут в любое время прийти, склонить голову, поплакать светлыми слезами да помолиться. И от чужих дурных глаз чугунные чекисты спрятаны надежно, никто над ними, в отличие от их милицейского коллеги-болвана, издеваться не будет. В общем, молодцы, грамотно обустроили интерьер.

И вроде ничего страшного не произошло. Кагэбэшники не агитировали к ним поступать и делать карьеру, не рассказывали страшных историй про врагов народа и не пугали ГУЛАГом за плохую успеваемость. Вполне улыбчивые, милые дяденьки. Они поставят галочку в графе «общественная работа», то же самое сделает администрация школы – и все благополучно об этом забудут. Но в прошлом году тот самый класс посетил сразу две экскурсии на протяжении учебного года: ОМОН и часть 3214. В милицейской газете потом писали, что дети «с удовольствием примерили бронежилеты, шлемы и дубинки».

То есть промывание мозгов и зомбирование наших детей давно уже вошло в школьную программу. Экскурсии в «эскадрон смерти». Массовки в ледовых дворцах на турнирах имени Николая Лукашенко. Приказ «улыбаемся и машем» на праздниках вроде 3 июля, когда школьники непременно должны стоять по обочинам проспекта и изображать счастливое детство. Тщательная психологическая обработка по поводу вступления в БРСМ и сопряженных с этим карьерных перспектив. Навязывание 23 февраля в качестве большого праздника. Это те самые капли, которые точат камень. И та самая «капельная» китайская пытка, под воздействием которой любой ребенок, чьи родители советуют подчиняться правилам, чтобы не испортить аттестат, может просто сломаться и присоединиться к той бесцветной массе, которая исправно платит взносы в «Белую Русь» и забывает, как произносится простая фраза «не буду». У него никто не отнимет способность мыслить, но вот способность говорить «нет» атрофируется, как рудимент. Потом мы удивляемся: почему, собственно, весь народ против этого режима, но большинство молчит, тем самым продлевая режиму дни? Да потому, что детьми слишком часто на экскурсии в КГБ ходили да красно-зелеными флажками с трибун махали. А родители молчали, вместо того чтобы сказать «в места с дрянной репутацией не ходи, бяку в руки не бери».

Помню, когда сын учился в первом классе, их повели на елку в КГБ. Так вот, не пошли туда только двое детей – мой Даня и его друг Арсений. Причем Арсений тогда еще не понимал, что такое КГБ, и плакал: он не мог понять, почему мама не пускает его на елку с классом. А мама объясняла ему, что это плохая елка, и ходить туда нельзя. Мама объяснила все правильно, и мальчика Арсения теперь ни в какую массовку не затащишь. Но остальные два десятка семей даже не задумались о том, куда тащат их детей. И это вполне репрезентативная история. Так что винить в существовании БРСМ и «Белой Руси» мы можем только себя – однажды промолчавших, потому что повод, на первый взгляд, мелкий.

И правда, ведь это взрослые, сознательные и все понимающие белорусы, убеждают себя в том, что ничего страшного не происходит. Детей ведь не вместо уроков в КГБ водят, а после. Факультативно. А раз все это происходит не в классе, а на каких-то непонятных «внеклассных мероприятиях», никто и возмущаться не будет. Ну ничего, скоро в школьное руководство придут военруки и наведут порядок уже в классах. Если, конечно, мы все вместе не остановим этот ржавый скрипучий механизм.

Ирина Халип, специально для Charter97.org