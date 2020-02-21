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Cтудентка: Наша страна может стать важным стратегическим центром Европы

  • 21.02.2020, 12:46
Cтудентка: Наша страна может стать важным стратегическим центром Европы
Александра Потапова

Для этого нужно перестроить структуру власти.

Студентка Европейского гуманитарного университета Александра Потапова рассказала пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь"о своей позиции по поводу системы образования и о том, какие вопросы волнуют молодое поколение белорусов.

- Расскажите о себе, где учитесь, почему выбрали именно эту специальность?

- Я учусь в Европейском гуманитарном университете. Факультет "Медиа и коммуникации". Дистанционная форма обучения. По завершении учебы буду бакалавром социальных наук, но моя профессиональная сфера будет в сфере медиа. Мое образование не ограничивает мои возможности. Изучаю весь спектр медиа-возможностей - начиная с журналистики и заканчивая режиссерской деятельностью. Моей мечтой и целью является применение новых, современных, знаний на моей родине. Мне нравится, что специальность связана с социумом, поскольку, на мой взгляд, общество является главным богатством любой страны, и только развивая общество можно выстроить сильную и независимую страну. У меня нет желания покидать Беларусь, поскольку считаю ее территорией с большим потенциалом. Сейчас помимо учебы, я работаю в кондитерской (сфера обслуживания). Так я могу зарабатывать на поездки на сессии в Вильнюсе (их у меня четыре-пять в год). В ближайшем будущем, хочу начать работать по специальности, чтобы развивать свои журналистские и литературные навыки.

- Какие проблемы больше всего волнуют студентов? Какие настроения в молодежной среде?

- Наша молодежная среда сейчас, в хорошем и плохом смысле - просто кладезь для исследователя. Назревает масса вопросов, которые не решаются не в семье, не в школе, не в университете. Первое - это школьная система, которая не стимулирует к саморазвитию. Закладываются шаблоны получения "хоть какого-нибудь" образования (это также подкармливают родителями), и человек выходя из школы не всегда готов к поступлению ментально. Об этом может говорить статистика работающих не по специальности. Один вопрос если ты девушка, и у тебя есть время "перевести дыхание" после 9 или 11 лет в школе. Но если ты парень - тебе светит армия.

В армии нет ничего плохого, если брать контекст военной подготовки. Но мы же говорим про белорусскую армию, которая успела прославится дедовщиной и наплевательским отношением к служащим в ней молодым ребятам.

Второе - даже зная и выбрав университет свои мечты - студенты получают совершенно оторванные от современной жизни знания, отвратительная подача предметов, как со стороны некомпетентных педагогов, так и от совковой системы в целом, которая в придачу потакает позорной деятельности БРСМ.

У этого глубокого образовательного кризиса есть две причины. Некомпетентность властей, министра образования Игоря Карпенко, и инфантильность белорусской молодежи.

- Студенты говорят о политической ситуации в Беларуси? Что вы думаете по этому поводу?

- Недавно наткнулась на интересную шутку. Она характеризует отношение студентов к политической ситуации.

- А нас в какой концлагерь везут?

- Извините я не интересуюсь политикой.

Так и у нас. Благодаря выстроенной схеме нашей власти, общество перестало видеть власть. Люди сбрасывают с себя ответственность и могут лишь сетовать на кухнях. У нас не выстраивается с детства политическая и общественная культура сознательной жизни. Как и в экономике, так и в обществе необходимы реформы.

Два года назад, я собирала подписи в поддержку белорусского языка. Многие из тех, кто подписались, изначально были против. Поэтом я останавливала, спрашивала, анализировала ответы, выводила проблему, и прямо на месте решала с человеком противоречия. Такой же серьезный подход должен быть и сейчас. Например, нужно объяснять, что участия в досрочном голосовании — это потакания системному злу, надо напоминать, что человек, который захотел попробовать наркотики - не наркоман и не заслуживает 8 лет. Нужно начать взращивать в нашей молодежи и в себе, сочувствие к ошибкам, терпение к переменам, широту взгляда для понимания другого.

Политика есть в каждом процессе и объекте. Политика — это не депутат у трибуны, это знания выстраивания целостного государства, и без которого наша жизнь невозможна.

- Ориентиры для белорусской молодежи – на западе или на востоке?

- Постепенно, познакомившись с европейской культурой, я пришла к выводу что знания о Западе в Беларуси не верно интерпретируются. Это и проблема подачи наших СМИ и в нежелании среднестатистическому человеку читать более углублено о том или ином процессе. Мне кажется будет интересно устроить опрос, что для белоруса "европейские ценности" и как он в целом понимает это выражение. Проведя ряд изменений, на мой взгляд будет ясно, что к Западу мы намного ментально ближе, чем к Востоку, и в частности к России.

- А какой вы видите Беларусь через 10 лет?

- Я вижу два варианта. Первый - негативный. Если не разобраться с вопросами идентичности, языка, мы можем застрять в "русском мире". Второй вариант - это возможность догнать развитые страны. За 10 лет можно перестроить с нуля структуру власти, вырастить новые поколения с более здоровым менталитетом и пониманием мира. Если через 10 лет мы сможем это сделать, то вопрос о нашей независимости никогда больше не будет подниматься, и мы сможем стать важным стратегическим центром Европы.


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